▲中國十一國慶8天連假即將開始，深圳北高鐵站30日上午已經人滿為患。（圖／翻攝自微博）

▲中國十一國慶8天連假即將開始，高速公路的車流量已經開始增加。（圖／翻攝自微博）

中國即將迎來「十一國慶」加中秋的8天連假，也有人提前請假，「請3休12」從28日就開始享受假期，「聰明的人已經提前出發了」也登上微博熱搜。不過不少網友都分享，今（30日）深圳高鐵站一早就人滿為患，深圳寶安機場附近從凌晨5點開始就大塞車，直呼「不亞於春節回家」、「好像春運」。中國今年「十一國慶」與中秋節連續假期，9月28日調整為上班日，從10月1日一路放到8日，若9月28、29、30日請假三天，最多可以提前享受12天連續假期。不過不少人都選擇在29日晚上或30日請假，想避開假期的龐大人流。「聰明的人已經提前出發了」的話題，昨晚和今早就登上微博熱搜榜單。但據中國媒體《南方都市報》報導，從昨晚到今早，高鐵深圳北站人流量一直處於高峰，不少網友都在社群平台上分享車站人滿為患的照片，直呼「好像春運阿」、「不亞於春節回家」、「昨天就已經很多人了」。不只高鐵站大爆滿，不少人選擇今天一早搭飛機出國旅遊，但有網友分享，深圳寶安機場早上5點10分就大塞車，堵在距離航廈1公里外的高架道路上一動不動；到早上6點也是人多車多。在中國國內自駕出遊的網友也分享，堵在高速公路一個小時，五個小時只開了280公里；深圳到陝西的高速公路，7公里的路塞了53分鐘；深圳到南寧的高速公路時速只有50公里。上海到雲南昆明的「滬昆高速」，今日車流量也明顯增多，「車車車車車高速公路車車車車車」的話題也引發微博熱議。有自媒體博主吐嘈，「聰明的人都會提前幾天出門，錯峰出行，出了門就會發現都是聰明人」。報導提到，深圳機場預測，9月30日到10月9日計畫執行航班12700餘架次，日均航班超1200架次，單日最高超1300架次；預計保障旅客超190萬人次，日均旅客量超19萬人次，單日最高客流預計將達近20萬人次。受深中通道及其他多條高速公路出行車流激增影響，深圳機場周邊道路可能會出現不同程度擁堵。