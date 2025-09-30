我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（30）日接見美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格（Luke Lindberg）乙行時表示，台灣業者規劃在未來4年採購100億美元的美國農產品，除加速台灣畜產業生產效率，也有助於提升台灣糧食安全；林德柏格則表示，繼上週台灣農業部長率領「農產品貿易赴美友好訪問團」後，美國訪團也帶著善意而來，決定進一步開放讓台灣鳳梨能銷售至美國市場。賴清德在致詞時指出，現在台灣是美國第7大貿易夥伴及第7大農產品出口市場，而美國也已成為台灣最大海外投資對象以及最大農產品出口市場，均顯示雙邊在農業及經貿領域彼此的需要及堅實的合作。賴清德說，這個月台灣再次籌組農訪團訪問華府及相關農業州，包括林德柏格次長的居住地—南達科他州，展現台灣對持續提升台美貿易夥伴關係的決心。他說，在訪美期間，台美雙方業者簽署採購意向書，台灣業者規劃在未來4年採購100億美元的黃豆、小麥、玉米及牛肉等美國農產品，希望藉由輸入高品質飼料用原物料，加速台灣畜產業生產效率，美國農產品也有助於提升台灣糧食安全。賴清德強調，在科技領域，台灣也是美國可信賴且重要的合作夥伴，未來希望運用台灣高科技產業優勢，強化台美在農業創新科技以及糧食安全韌性的合作；他提到，台灣位於「印太第一島鏈」和身為「全球非紅供應鏈」重要樞紐，面對地緣政治的風險和挑戰，相信區域相鄰、理念相近國家更應攜手合作，共同維護世界和平、穩定與繁榮。林德柏格次長感謝台灣消費者持續購買美國農產品，台灣的進口農產品及食品中有25%來自美國，也為台灣糧食安全做出貢獻。他說，身為台灣的朋友，美國也致力於藉由保障能源安全讓台灣更具韌性。林德柏格次長表示，繼上週台灣農業部長率領「農產品貿易赴美友好訪問團」後，美國訪團也帶著善意而來，決定進一步開放讓台灣鳳梨能銷售至美國市場，希望這項宣布能在中秋佳節到來之際，為台灣許多家庭帶來歡樂和富足。據了解，中國2021年三月以檢出介殼蟲為由，宣布禁止台灣鳳梨出口，當時此舉讓台灣鳳梨產業一度面臨重大衝擊，過去三年多來，我政府持續協助鳳梨業者積極佈局全球，以擺脫單一市場依賴，近年日本已正式取代中國，成為台灣鳳梨最主要外銷市場外，台灣也持續與理念相近友盟合作並推銷台灣鳳梨，如我政府持續向美國農業部爭取台灣鳳梨出口美國市場。此外，不只日本，包括新加坡、紐西蘭、美國等，都是我國積極推廣台灣鳳梨的外銷市場之一。以紐西蘭為例，2024年四月，台紐雙方簽署「台灣蔬果輸紐輸出計畫」，台灣鳳梨正式可輸往紐西蘭，在此之前台灣持續整備相關資料並與紐方磋商，歷經8年之久才終於成功促成輸出計劃簽署。