▲孫儷在微博上貼出她每日吃的食物「乾淨飯」，每餐都控制適量的菜、肉、蛋白質和飯。（圖／翻攝自微博）

在光鮮亮麗的演藝圈，以《後宮甄嬛傳》走紅的孫儷一直以來都是自律與清醒的代名詞，43歲的她看起來一直都很減齡，近日她在微博上公開分享了自己堅持的「乾淨飯」食譜、娘娘的餐盤，迅速在網路上炸開，登上微博熱搜榜首，孫儷分享，重點並非在於食物本身，而是她對瘦身的全新定義，必須不被體重數字左右，才能達到真正的健康與自由。許多人減肥時總糾結於體重機上的數字，忽略了身體組成的真正要素，孫儷的健康哲學裡，脂肪和肌肉的比例遠比體重數字重要，她追求的理想狀態是「少脂肪、多肌肉」，孫儷以親身經驗鼓勵大眾，減肥不是禁食或挨餓，而是必須選擇如何吃，「吃了一段時間的乾淨飯，感覺真的很好，每頓飯都有菜有肉有飯，看似簡單但營養均衡。」打破了人們認為減重必須與美食絕緣的刻板印象，她表示：「認真吃飯，也能瘦。」從孫儷曬出的照片中，可以看見她的使用鐵製餐盤的分格控制份量，每餐的都有蔬菜搭配雞蛋、肉類等蛋白質，還有米飯，且菜色每日更換，粉絲都對「娘娘的鐵餐盤」讚譽有加，紛紛表示「看了就覺得很健康」、「認真演戲也認真吃飯」。身為公眾人物，孫儷帶頭示範健康的體態不需要愛惡，而是靠認真吃對的食物吃出來。