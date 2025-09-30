我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣人出國旅遊目的地排名 泰國位居第六

台人對泰國興趣降低 4大潛在原因

亞洲旅客對泰國信心下滑，今年也影響到台灣市場，台灣人今年上半年出國旅遊目的地，泰國排在第六，且總人次僅達51萬，到了9月也僅達到71萬，可能難以超越去年人次。泰國觀光局台北辦事處也盤點出四大可能因素。根據交通部觀光署2025年1-6月的統計，台灣民眾出國比例之中，日本居冠，占了35.8%，出國人次達到327萬2961人次，排第二的則是中國，占了出國比例的16.63%，總人次達152萬0346人次。值得注意的是，位居三到五名的是韓國、香港、越南，過往被認為是台灣民眾常去的泰國僅排在第六。在去年的交通部觀光局統計中，泰國同樣位居第六，總人次為108萬人次，今年上半年僅有51萬2千人次，而在疫情前的2019年，泰國曾在這一榜上排名第五。根據曼谷郵報報導，雖然泰國觀光局（TAT）仍對2026年將台灣遊客數標準提升至120萬人次保持樂觀，且高於今年設定的100萬人次目標，但旅行業者仍須升級產品與服務，才能重建遊客信心。泰國觀光局駐台北辦事處主任莎麗瑪‧欽達瑪特（Sarima Chindamat）表示，因多重不利因素，觀光局已將台灣市場的目標下修至100萬人次。其中包括，以及，近期的一個因素則是，導致台灣在七月對泰國發布黃色旅遊警示。她補充說，，並影響了遊客的消費。截至今年9月22日，台灣赴泰國旅遊人數達71萬6169人，而去年接待遊客人數約108萬人。台灣觀光局上半年數據顯示，泰國是台灣遊客第6大熱門出境目的地。在運輸量能方面，台灣與泰國三個城市——曼谷、清邁和普吉島之間，每年有190萬個航班座位。部分包機航班也從台灣二線城市（如台中、台南和花蓮）飛往泰國。欽達瑪特提到，泰國觀光局正準備在最後三個月推出宣傳活動，希望每月至少吸引10萬名遊客，為明年達成120萬台灣遊客的目標鋪路。