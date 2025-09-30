我是廣告 請繼續往下閱讀

▲KC SKIN 保濕透亮精華面膜。（圖／品牌提供）

▲毛穴撫子 日本米精華保濕面膜（圖／品牌提供）

▲Saborino 早安面膜—純淨桂花香。（圖／品牌提供）

每當規劃一趟日本自由行，許多旅客的購物清單上總少不了「LoFt」這個名字，它不僅是潮物的挖寶天堂，其美妝區域更被譽為「日本美妝一級戰區」，所有最新、最有趣的話題商品幾乎都能在此找到。也因為如此，LoFt早已是無數海外旅客心目中，採購美妝的首選目的地之一。此刻更正值LoFt年度重頭戲——「Cosme Festival」秋冬美妝節，LoFt旗艦店現場集結了所有品牌的年度新品與限定組合，在眾多品項中，向來是觀光客掃貨主力的「面膜」，無疑是競爭最激烈的必買項目。為此，本文將深入本季美妝節的銷售核心，為讀者盤點出目前最受矚目、銷量與口碑俱佳的「必買面膜TOP 3」！無論是初次造訪正在做功課，還是準備回購補貨，跟著這份清單買，絕對能讓您滿載而歸！TOP 1：KC SKIN 保濕透亮精華面膜上榜理由：本屆美妝節最受矚目的重量級新品，就是這款搭載了醫美級「外泌體(Exosome)」護膚科技的「KC SKIN」面膜。外泌體是時下最尖端的次世代保養成分，能將提取自積雪草(CICA)與乳酸菌的高濃度活性精華，精準傳遞至肌底，從根本修護因乾燥或環境刺激而受損的肌膚。其獨特的「水凝膠」質地，不僅帶來如果凍般貼合肌膚的服貼感，更能承載高達一整瓶30ml的精華液。有別於市面上同類型面膜往往需要敷2至3小時，KC SKIN水凝膠面膜僅需約1小時。當面膜逐漸轉為透明時，即象徵高效成分已被肌膚充分吸收，讓日常保養瞬間升級為一場奢華的居家SPA體驗。同系列共有三款，除了亮白款，另有「保濕修護」與「逆齡保養」款，為各種肌膚需求提供最精準的頂級修護方案。含稅價格：2640日圓 (4片)、715日圓(單片)推薦給：願意為頂尖護膚科技投資、追求高效精準修護，並享受深度居家SPA保養的你。TOP 2：毛穴撫子 日本米精華保濕面膜上榜理由：穩坐LoFt面膜區熱銷寶座的，就是這款家喻戶曉的「毛穴撫子」。它最大的特色，就是富含100%日本國產米萃取的「米精華」，當中包含米發酵液、米糠油等4種保濕成分，專門調理因乾燥引起的毛孔粗大問題。厚實的面膜紙能吸附滿滿精華，完美貼合臉部。含稅價格：1,760日圓 (28片)推薦給：在意毛孔粗大與肌膚乾燥問題、喜歡高CP值日常保養的消費者。TOP 3：Saborino 早安面膜—純淨桂花香上榜理由：「懶人保養」的代名詞Saborino再次以限定款上榜！這款專為早晨設計的「純淨桂花香」面膜，主打起床後敷上60秒，就能一次搞定洗臉、保養與保濕打底，是無數上班族與媽媽們的早晨救星。配方中更添加溫和的蘋果酸幫助代謝老廢角質。含稅價格：1,540日圓 (30片)推薦給：早晨分秒必爭、追求高效保養的消費者。