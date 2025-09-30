我是廣告 請繼續往下閱讀

▲JYP娛樂宣布TWICE的巡演《THIS IS FOR》來到2.0，確定有台灣場，3月21日台北大巨蛋開唱。（圖／TWICE@JYPETWICE）

TWICE確定台北大巨蛋開唱 2026再與粉絲同歡

TWICE出道10年沒來過台灣 2025終結歌迷漫長等待！

南韓女團TWICE今年確定首度來台，11月22日、23日在高雄世運舉辦《THIS IS FOR》演唱會，經紀公司JYP娛樂今（30）日再投震撼彈，《THIS IS FOR》將來到2.0，TWICE確定2026年3月21日唱進台北大巨蛋，主辦單位跟高雄場的Live Nation Taiwan 理想國一樣，售票詳情將於日後公開。TWICE官方X今天晚上9點拋出震撼喜訊，《TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR》》將開啟Part.2，同步公開世界各地的巡迴場次，台灣確定開唱，時間為2026年3月21日於台北大巨蛋登場。事實上，台北大巨蛋去年落成後，陸續有許多知名藝人成功攻蛋以及宣布即將開唱，包含周杰倫、張惠妹、少女時代泰妍、安德烈波伽利、林俊傑、五月天、G-DRAGON、Super Junior、NCT DREAM、ONE OK ROCK等等，但從未有女團站上該場地舉辦演唱會，如今TWICE確定成為首組在台北大巨蛋開唱的K-POP女團。TWICE自2015年出道至今整整10年，因台灣籍成員周子瑜與政治因素，始終未曾在台灣舉辦演唱會，如今終於在2025年結束台灣歌迷苦等10年的漫長等待，《TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》確定於11月22日（六）晚間6點半、11月23日（日）晚間6點半在高雄國家體育場（世運主場館）盛大登場。雖然2場共10萬張門票早已瞬間售罄，但粉絲也不用氣餒，因為女神們已經給出承諾，2026年還會再次來台開唱，售票細節可至主辦Live Nation Taiwan 理想國臉書查詢。