京華城案持續審理，台北地方法院今（30）日傳喚同案被告、台北市議員應曉薇以「證人」身份出庭作證，並請民眾黨前主席柯文哲、威京集團總裁沈慶京及議員顧問吳順民到庭。起訴書指出，應曉薇曾在2020年至2021年間，三度與柯文哲同桌參加「便當會」，並積極替京華城公司陳情，涉嫌對市府官員施壓，使京華城得以依《都市計畫法》取得獎勵，容積率從560%一路增至840%，事後應曉薇則收取沈慶京共5,250萬元賄款。柯文哲在庭上強調，自己與應曉薇僅在便當會場合有過接觸，私下既沒有她的手機，也沒有她的LINE帳號，檢方如何認定兩人之間有「犯意聯絡」？他反問，若連聯繫方式都沒有，如何合謀圖利？此外，針對檢方上週出示的市長室行事曆，柯批評此舉形同「政治偵防」。他指出，政風處當晚深夜發布新聞稿，不僅錯字百出，還出現「柯領導」、「檔案服務器」等中國大陸慣用語，令他質疑政風處是否「被中共收管」。至於與應曉薇的互動，柯文哲則表示，自己過去與國民黨籍的應女交集有限，雖然她並非「惡劣議員」，但認為她說話語氣「嗲聲嗲氣」，不至於對市府公務員造成壓力；若真有施壓，相關案子早就會被送進晨會討論，不會拖延至今。