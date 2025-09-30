我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普與國會民主黨人最後協商未果，參議院共和黨與民主黨預計無法就臨時支出法案達成協議，聯邦政府預計將發生關門危機。外媒報導，若政府關門，科學研究等多個非必要的辦公室被關閉，數千人將放無薪假，其他維持政府運作的人得無薪工作、飛美航班可能延誤、經濟數據也會暫停公布。據路透社、CNN報導，最近幾週共和黨與民主黨之間的經局，主要圍繞在數十億美元的醫療補助問題，民主黨希望共和黨修改法案，保留數百萬美國人即將到期的健保福利，但共和黨堅持預算與健保分開處理。當地時間週一下午，川普與國會民主黨高層的協商，未能取得進展。在美東時間30日午夜（台灣時間10月1日中午12時）截止期限前，參議院將至少再進一次投票，若未能達成解決方案，聯邦政府就將關門。據預測市場Kalshi數據，美東時間30日上午，美國政府將於10月1日關閉的機率高達80％。目前聯邦政府24個大型機構中，有11個公布政府關門的因應計劃。勞工部表示，政府關門期間將不會發布任何經濟數據，包括可能影響降息政策的9月就業數據；美國衛生及公共服務部預計有41%的員工強制休假，不再讓新患者加入臨床研究實驗，限制針對大眾的健康資訊溝通；人事管理局則不會為新的聯邦僱員受訓及辦理入職，監督解僱的員工會繼續工作。商務部表示，政府停擺期間，該部門仍會進行必要工作，以因應進口商品對國安的影響，也就是半導體、關鍵礦產等商品的232調查將會繼續進行。包括台灣在內的外國旅客也可能受到影響，美國航空協會（Airlines for America）表示，政府關門會導致美國航空業效率下降，負責管理空中交通、檢查飛機、確保國家航空系統的聯邦雇員被迫休假或無薪工作時，整個航空業都會承受壓力，恐導致航班延誤。1.3萬名航空交通管理員、5萬名負責機場安檢的美國運輸安全局（TSA）雇員，在政府關門期間必須「無薪工作」，但前一次政府關門時，有10%的運輸安全局僱員因沒有薪水缺勤，導致安檢大排長龍、航班延誤、甚至停飛。上一次聯邦政府關門也是在川普第一任期內，2018年12月22日開始，持續了35天，該次也是40多年來持續時間最長的一次政府停擺，對美國造成了約30億美元的GDP損失。