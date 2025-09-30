我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭富城（左）和老婆方媛（右）婚後感情極佳，原先僅育有2女，如今再迎來一胎男寶寶，喜上加喜。（圖／IG @mokafy）

港星郭富城將於10月初在成都舉辦《ICONIC》巡演，原本計畫結束後休假一個月陪老婆方媛待產。不料港媒今（30）日報導，方媛已提前於養和醫院產下一名男嬰，體重約3.25公斤，雖屬早產，但母子均安，更指郭富城成功打破「四大天王」只生女兒的魔咒。方媛順產男胎的消息曝光後，外界矚目郭富城動向，由於因劉德華、張學友、黎明等「四大天王」皆育有千金，據悉郭富城也十分擔心「岳父命」的傳說，如今成為唯一擁有麟兒的天王，粉絲也十分替天王感到高興。據悉，郭富城對此胎期盼已久，對產程格外重視，更豪擲200萬港幣，預訂尖沙咀高檔月子中心供妻子修養，更準備名貴鑽飾作為獎勵與慰勞。他先前受訪透露，成都站演出後會放一個月長假陪伴家人，如今寶寶提前報到，也讓粉絲關心他是否能如期完成演出。現年58歲的郭富城與小21歲的方媛2017年結婚，婚後育有兩女，如今喜迎第三胎麟兒，全家喜上加喜。據報導，方媛進入月子中心時有6、7名工作人員護送，氣派如「天王嫂」。消息傳出後，大陸與港澳粉絲紛紛獻上祝福。