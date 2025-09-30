大樂透第114092期今（30）晚開獎，本期頭獎為1.2億元，根據台彩公布大樂透開獎結果，本期頭獎並未開出，下期10月3日大樂透頭獎預估上看1.6億元。再來是大樂透中秋加碼「100組100萬元大紅包」開獎情形，9月30日大樂透加開48組獎號共開出13組，總中獎注數為17注，其中9組為單注中獎，4組為2注均分，尚有35組100萬獎項未開出，將於次期（10月3日）繼續加開。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
🟡9/30大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第114092期）
大樂透獎號：19、20、22、32、36、42，特別號35。
49樂合彩：19、20、22、32、36、42。
今彩539：14、20、21、28、33。
39樂合彩：14、20、21、28、33。
三星彩：2、2、0。
四星彩：3、0、5、7。
大樂透中秋加碼100萬紅包：開獎結果點此查看
※派彩結果以台彩官網資料為主。
🟡9/30大樂透端午加碼中獎獎號、彩券行一次看
📍第4組：08、09、26、35、36、40（1注獨得100萬）
開出地點：台南市六甲區六甲里中山路25號1樓－萬客來彩券行
📍第5組：29、30、34、36、42、47（2注均分，各得50萬）
開出地點：桃園市中壢區龍安里龍東路294號1樓－鑫富豪彩券行
高雄市左營區新庄仔路542號－財霸彩券行
📍第16組：18、19、21、33、38、41（1注獨得100萬）
開出地點：台南市玉井區玉田里中山路338號1樓－吉來旺彩券行
📍第26組：01、02、05、10、23、28（1注獨得100萬）
開出地點：彰化縣員林市南東里山腳路四段15號－興榮澄彩券行
📍第28組：08、11、26、31、37、46（1注獨得100萬）
開出地點：高雄市小港區松興路73號－金河彩券行
📍第31組：09、12、23、30、32、38（2注均分，各得50萬）
開出地點：宜蘭縣員山鄉員山村員山路一段250號－一觸即發彩券行
高雄市小港區松興路73號－金河彩券行
📍第32組：05、16、29、33、37、49（1注獨得100萬）
開出地點：台北市信義區莊敬路353號－富郁彩券行
📍第38組：03、10、14、18、42、48（2注均分，各得50萬）
開出地點：嘉義縣朴子市文化里文化北路34號1樓－金鑽商行
台南市六甲區甲南里珊瑚路12號1樓－六億彩券行
📍第40組：06、09、12、34、36、43（1注獨得100萬）
開出地點：新北市三重區文化北路22之2號－鉅發彩券行
📍第41組：08、14、18、19、28、38（1注獨得100萬）
開出地點：嘉義縣朴子市開元里開元路130號1樓－鑫好運彩券行
📍第44組：03、15、17、23、46、49（1注獨得100萬）
開出地點：苗栗縣苑裡鎮苑東里建國路84號1樓－中很大彩券行
📍第45組：16、21、31、37、42、46（2注均分，各得50萬）
開出地點：台南市安南區安順里安和路3段259號1樓－郎來富彩券行
花蓮縣吉安鄉北昌村自強路595號1樓－財圓彩券行
📍第47組：04、07、20、24、32、46（1注獨得100萬）
開出地點：台南市安南區海東里安中路1段827號1樓－財多億彩券行
