美國聯邦政府關門危機在即，連帶影響市場表示，美國股市30日開盤走低，標普500指數下跌0.1%、那斯達克指數下跌0.2%、道瓊工業指數略低於平盤，下跌0.03%。截至美東時間上午10時29分，道瓊工業指數震盪，微幅下跌0.03%，標普500指數下跌8.03點或0.12%、那斯達克指數下跌60.78點或0.27%、費城半導體指數上漲37.46點或0.59%。個股部分，輝達上漲1.5%、台積電ADR上漲1.46%、蘋果上漲0.185%。Google下跌1.58%、Meta下跌2%、微軟下跌0.32%、特斯拉下跌1.01%、甲骨文下跌1.61%、英特爾下跌2.7%。美國財經媒體CNBC報導，通常政府停擺不會對市場造成重大影響，但此次情況有所不同，因為投資者已經對勞動市場放緩、停滯性通膨風險和股票估值過高感到擔憂。政府停擺也可能促使評等機構重新評估美國的信用狀況。美國勞工部表示，如果美國政府最終暫停運營，原定週五發布的9月非農就業報告將不會發布。該報告是即將發布的幾份關鍵數據之一，將在聯準會即將召開的10月份政策會議之前提供有關經濟走向的關鍵資訊。另外，30日公布的消費者信心指數也低於預期。美國總統川普此前威脅，政府關門可能導致聯邦工作人員大規模被解僱，這加劇了人們對政府關門的擔憂。法國外貿銀行投資管理公司首席投資組合策略師兼投資組合經理賈納西維奇（Jack Janasiewicz）表示，政府關門可能會對短期市場情緒和波動產生一些間接影響，政府停擺導致的經濟數據收集出現任何延遲，都可能導致不確定性加劇。Vital Knowledge的Adam Crisafulli也持同樣的觀點，如果政府關門持續相當長一段時間，市場情緒將受到打壓，這可能會推遲重要經濟數據的發布。政府關門通常不會超過兩週，市場普遍預計政府將停擺，因此投資者目前基本上都在觀望，但如果這種情況持續超過兩週，人們就會開始變得更加擔憂。即使周二出現波動，隨著9月結束，美國主要股指仍有望實現穩健的月度上漲。