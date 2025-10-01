我是廣告 請繼續往下閱讀

10月1日體壇中知名的壽星，前Lamigo桃猿投手曾琮萱今天將迎來他38歲的生日，這位於2012年中華職棒選秀會被Lamigo桃猿以第1指名選進的投手，曾是業餘的一大強投，不過進入職棒後受到傷勢影響，短短2年就離開職棒，後續回到業餘棒球，現在於台北市水利工程處工作。出身高雄鳳山的曾琮萱，棒球之路與大多球員不同，從小學溜冰的他，國中時則投入田徑與曲棍球運動並在2003年隨鳳西國中曲棍球隊拿下全國亞軍。直到進入中正高工體育班，才真正踏上棒球生涯之路。當時的中正高工因競爭力不及新崛起的三民高中，戰績逐年下滑，也讓棒球新手曾琮萱獲得更多上場機會。雖以外野手起家，但因身材條件受到教練青睞，被推上投手丘。起初控球不穩、球速不足，但經過一年努力，球速提升至130公里，雖仍難以應付青棒勁旅，但為日後發展埋下伏筆。高職畢業後未受大學青睞的他，選擇北上報考文化大學，並獲總教練陳進財看中。入隊初期雖僅能待在乙組，但在教練建議下改練側投，成績突飛猛進，迅速升上甲組，並成為球隊主力。其大學代表作為99年全國成棒甲組春季聯賽，曾琮萱繳出八戰全勝，包括冠軍戰對台灣啤酒的完投完封，率領美孚巨人奪冠。之後他更多次入選國手，征戰荷蘭哈連盃與世界大學棒球錦標賽。2011年，曾琮萱以投手第一名考取棒球替代役，服役結束後短暫效力合作金庫。2012年參加中職選秀，在被譽為史上最豪華的一屆中，以第一輪第4順位獲Lamigo桃猿青睞，順位還比後來的全壘打王高國輝還前面。隔年1月正式加盟，簽約金360萬元、月薪10萬元，還獲球團以「鐵肺魚雷」盛名迎接。然而職棒生涯卻因傷勢陰影未能如願，新人年僅短暫亮相即因右手肌腱撕裂報銷，之後2年多不是在養傷就是待在二軍，2015年底遭球團釋出。離開職棒後，曾琮萱轉戰台北市成棒隊，期盼以表現爭取回鍋機會，但經歷2年多努力仍無緣重返中職。2017年底投完最後一役後，他選擇正式退休，轉任台北市水利工程處。不過隨著2023年台鋼雄鷹的成軍，曾琮萱也一度參與球團測試會期待有重返職棒的機會，不過最終仍未達成目標。