9月30日體壇中知名的壽星，中國足球傳奇人物孫繼海今天將迎來他48歲的生日，曾長期入選中國國家足球隊的他能力全面，曾經出任過中後場各個位置，不過主要以作為右邊後衛著稱。他曾經長期代表曼城足球俱樂部征戰英格蘭超級聯賽，在英超中的出場紀錄是130場，也是第一位在英超聯賽上進球的東亞球員。孫繼海1995年於中超甲A大連萬達展開職業生涯，短短數年便憑藉全面的攻防能力嶄露頭角。1998年，他與范志毅一同轉會英格蘭水晶宮，成為首批登陸英格蘭聯賽的中國球員，雖然初期因英倫足球的高強度而顯得掙扎，但這段經歷為其後的旅歐生涯奠定了基礎。2002年2月，孫繼海以200萬英鎊（約為8000萬台幣）加盟當時還在英甲的曼城。隨隊當季奪冠升上英超後，他迅速站穩主力，並於同年10月26日對伯明罕城攻入一球，成為首位在英超進球的東亞球員。其後數季，他不僅以穩健防守與奔跑能力贏得「中國太陽」的美譽，更在200場比賽中留下3球與多次關鍵表現，成為曼城球迷心中的英雄。2015年，他正式入選英格蘭足球名人堂，至今仍是唯一獲此榮譽的中國球員。在國家隊方面，孫繼海是2002年韓日世界盃中國隊陣中的核心，司職右後衛。他速度快、判斷準，被譽為國足防線的「鐵閘」。然而他也因場上情緒問題兩度遭國際足聯重罰，最終2008年後淡出國家隊。結束海外生涯後，孫繼海先後效力於陝西中新、貴州人和及重慶力帆，並於2013年助貴州人和捧起足協杯，隔年再奪超級杯。2016年，他正式退役，轉型為青訓推廣與公益事業的倡導者，在重慶創辦以自己命名的足球學校。近年，他亦投身足球管理與教練崗位，2022年首次以助理教練身份隨中國國家隊出征，2025年更獲頒「中國足球年度公益榜樣」殊榮。