▲外交部長林佳龍與烏克蘭國會議員暨「對中政策跨國議會聯盟」成員見面。（圖／外交部提供）

外交部長林佳龍受邀出席第12屆華沙安全論壇（Warsaw Security Forum）演說，期間除以「重塑全球民主供應鏈」為題發表專題演講外，也把握場邊時間，和法國參議院外交暨國防委員會副主席康慕蕾（Hélène Conway-Mouret）及克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）等多位烏克蘭國會議員進行深入交流。「華沙安全論壇」是中東歐最具影響力的安全與外交政策對話平台，每年均吸引世界各國政要與軍方代表參與。林佳龍與康慕蕾副主席會談時，特別分享台灣推動文化外交的成果，並介紹「歐洲台灣文化年」的專屬徽章。而康慕蕾除了期待未來有更多台灣官員能赴法交流，讓法國社會更即時地了解台灣，並強調「深化台法關係，就是提升台歐關係」，也非常關心台灣颱風災情。林佳龍與烏克蘭國會議員進行交流時，烏國會議員提到，俄羅斯對烏克蘭的親列不僅軍事上壓力，更包括資訊戰威脅，因此台灣與烏克蘭在面對中俄挑戰時，除了硬實力，也需要同步強化軟實力。對此，台烏雙方分享彼此面對資訊戰的經驗，一致認同民主國家必須強化資訊交流、推動媒體識讀教育，才能建立更堅實的安全網攜手抵禦中俄的宣傳攻勢。會談中，雙方也肯定「智慧城市解決方案」對烏克蘭重建的重要性。林佳龍指出，台灣自俄羅斯非法侵略以來，積極運用資通訊產業優勢協助烏克蘭。今年 3 月，更有逾 30 位烏克蘭城市代表、其中包括 11 位城市首長，訪台參與「2025 台北智慧城市展」並舉辦專場論壇。台灣近期更協助布查市完成 5G 網路規劃，並邀請當地人員來台受訓，透過人才培育逐步強化烏克蘭的民主韌性。林佳龍感謝烏克蘭國會議員暨「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席克尼茨基、烏克蘭國會言論自由委員會主席尤契申（Yaroslav Yurchyshyn）、歐洲融合委員會主席伊凡娜（Ivanna Klympush-Tsintsadze）、克魯科（Ivan Krulko）、芭布羅斯嘉（Solomiia Bobrovska）、盧布山斯基（Andrii Lopushanskyi）、琵帕（Nataliya Pipa）等多位國會議員出席，並強調「相信正義終將戰勝，榮光歸於烏克蘭」。