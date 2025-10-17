我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Bronny新季獲更多上場機會，即便失去主角地位也難離開湖人。（圖／美聯社／達志影像）

「我清楚球隊裡有很多比我更成熟的球員，但無論角色大小，我都會準備好上場，盡力為球隊做出貢獻。」

NBA

NBA目前進入熱身賽階段，洛杉磯湖人二年級後衛布朗尼．詹姆斯（Bronny James）日前談到自己新秀賽季的過程自2024年選秀會上以第55順位被湖人選中後，布朗尼便成為聚光燈下的焦點。不過累積比賽經驗後，布朗尼逐漸展現進步。最具代表性的一戰發生在3月底對上密爾瓦基公鹿隊（Milwaukee Bucks）的比賽中攻下生涯新高17分，投籃10投7中、三分球4投2中，外加3籃板、5助攻與1阻攻，證明自己在高強度比賽中也能有所表現。布朗尼上季在湖人附屬發展聯盟球隊「南灣湖人」共出賽18場，。數據顯示，他在球權與攻防兩端的適應逐漸成熟。他在今年的夏季聯賽中打得更為從容，展現進一步成長。談到外界壓力，他表示：「所有批評對我而言是很棒的挑戰，它幫助我推動自己不斷進步，也讓我在球場上更能承受壓力。」至於新賽季的定位，布朗尼透露已與湖人新任總教練JJ．瑞迪克（JJ Redick）有過討論，但仍需視輪換情況而定。