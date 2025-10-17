NBA目前進入熱身賽階段，洛杉磯湖人二年級後衛布朗尼．詹姆斯（Bronny James）日前談到自己新秀賽季的過程坦言，外界對他的批評聲浪雖然巨大，但對於心態與技術的成長反而是「很棒的養分」。不過美國媒體分析指出，布朗尼新球季還不會得到太多出場機會，必須至少再經過幾個球季磨練，才能扛起重任。
自2024年選秀會上以第55順位被湖人選中後，布朗尼便成為聚光燈下的焦點。身為勒布朗．詹姆斯（LeBron James）之子，他的表現一直被放大檢視。新秀賽季初期，即便在發展聯盟的比賽中也曾表現掙扎，外界甚至質疑他是否具備NBA實力。
不過累積比賽經驗後，布朗尼逐漸展現進步。最具代表性的一戰發生在3月底對上密爾瓦基公鹿隊（Milwaukee Bucks）的比賽中攻下生涯新高17分，投籃10投7中、三分球4投2中，外加3籃板、5助攻與1阻攻，證明自己在高強度比賽中也能有所表現。
G聯盟養成逐步顯效
布朗尼上季在湖人附屬發展聯盟球隊「南灣湖人」共出賽18場，平均上場31分鐘，繳出18.6分、4.4籃板、4.6助攻與1.7抄截，投籃命中率41.9%、三分命中率33.6%。數據顯示，他在球權與攻防兩端的適應逐漸成熟。
他在今年的夏季聯賽中打得更為從容，展現進一步成長。談到外界壓力，他表示：「所有批評對我而言是很棒的挑戰，它幫助我推動自己不斷進步，也讓我在球場上更能承受壓力。」
至於新賽季的定位，布朗尼透露已與湖人新任總教練JJ．瑞迪克（JJ Redick）有過討論，但仍需視輪換情況而定。「我清楚球隊裡有很多比我更成熟的球員，但無論角色大小，我都會準備好上場，盡力為球隊做出貢獻。」
消息來源：TNT Sports US
