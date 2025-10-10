我是廣告 請繼續往下閱讀

▲派翠克（如圖）當年於節目《大學生了沒》模仿才藝，場面尷尬到「堪稱黑歷史。」（圖／派翠克經紀人提供）

派翠克黑歷史曝光！當兵1年陷低潮暴哭

▲派翠克（如圖）2016年當兵陷入低潮，1年期間消失於螢光幕前，深怕被觀眾忘記。（圖／派翠克經紀人提供）

吐出道13年心聲！派翠克肯定自我努力

▲派翠克（如圖）非常珍惜表演這份工作，浸泡於演藝圈中，對其而言是最幸運的事。（圖／派翠克經紀人提供）

33歲藝人派翠克（柳柏丞）入圍第60屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，日前他接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，透露當年於節目《大學生了沒》模仿才藝，場面尷尬到「堪稱黑歷史」，2016年再因服兵役而失去表演舞台，1年期間陷入低潮，好幾次痛哭至今印象深刻。回首出道13年來的演藝之路，其實不算太曲折，派翠克認為雖有幸運眷顧，不過自己所付諸的努力可一點也沒少，「我很幸運，但我也比別人努力。」2012年起，派翠克開始於節目中表現，他回憶道最受挫的一次經歷，「那時候想說來點不一樣的、偏門的，模仿那時候很有名的服裝師」，結果錄影現場反應超冷淡，當場羞得想找個地洞埋頭鑽，派翠克直呼：「現在想起來都很尷尬，小時候不成熟啦！」不過當時他便愈挫愈勇，下一次仍挑戰同樣角色，讓「不像」變成另一種笑點，果然順利獲得滿堂彩。派翠克畢業於文化大學國劇系，愛表演的性格從來不吝嗇展露，因此對他而言，最大的痛點便是失去舞台。派翠克分享道，2016年去當兵是最煎熬的時期，比起窮困潦倒，天天憂慮自己消失螢光幕前1年、而被大眾給忘記，「不能上任何的活動，那時候還剛好有個中國版《大學生了沒》，我沒參加到就在床上默默流淚」，頻頻不平當兵時刻來得不是時候。回首出道13年來的演藝之路，派翠克自認其實不算太曲折，或許是對表演一直充滿熱忱，也可能是不乏貴人相助，不過《NOWNEWS今日新聞》記者認為，他如今能夠闖出屬於自己的一片天，最大原因莫非是其面對所擁有的事物及工作，都視為珍藏且求之不得，被問道面對挫折，如何振作繼續堅持下去？派翠克這樣說：派翠克頗有感觸，身旁圍繞許多當年一起懷抱表演夢的好友，隨著時間匆匆，現今迫於現實因素，進而轉行、拚命打工著，「生活裡的無奈磨去了人生火花」，為此派翠克更加珍惜表演這份工作，浸泡於演藝圈中，已經成了最幸運的事，，短短1句話，讓人感受到派翠克「肯定自我」的信心與勇氣，盼望自己持續闖蕩下去，寫下新的人生篇章。