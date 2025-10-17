我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台韓合作節目《廚師的迫降：客家廚房》入圍金鐘獎。（圖／廚師的迫降：客家廚房 셰프의 불시착 : 하카의 부엌FB）

▲棒棒堂成員出道20年以《來吧！ 哪裡怕》首度敲鐘。（圖／來吧！哪裡怕FB）

▲《人生幹大事上船了各位！》成功划進金鐘。（圖／上船了各位！FB）

▲《不在我的世界當勇者》以多樣化挑戰的節目內容，成功入圍金鐘。（圖／不在我的世界當勇者FB）

▲《老少女奇遇記2》這次一舉入圍金鐘3獎項。（圖／老少女奇遇記FB）

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮即將於10月17日在台北流行音樂中心盛大舉行。本屆「實境節目主持人獎」入圍名單有《人生幹大事上船了各位！ 》、《廚師的迫降：客家廚房》、《不在我的世界當勇者》、《來吧！ 哪裡怕》、《老少女奇遇記2》。其中，韓團Super Junior隊長利特更是以《廚師的迫降：客家廚房》，成為首位入圍金鐘的韓星。而6棒合體的《來吧！ 哪裡怕》則是出道20年以來首度敲鐘。《廚師的迫降：客家廚房》是台韓合作節目，利特、李元日、温昇豪、江宏傑、Nien、Judy在苗栗客庄經營一家「快閃客家餐廳」，幾人在有限的資源下，要面對語言及料理等不同挑戰，並結合韓國元素製作客家飲食。而成為首度入圍金鐘韓星的利特也激動表示：「光是獲得提名就心懷感激，也希望節目能獲獎，讓這份榮耀與喜悅回饋給一路辛苦付出的工作人員」。《來吧！ 哪裡怕》由棒棒堂成員敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子睽違15年合體，加上朵拉一起主持。6棒再度合體也掀起粉絲濃濃回憶殺，節目中他們挑戰各種任務，多年默契與相愛相殺的效果，都讓大家笑翻。對於入圍，敖犬表示：「出道20年以來第一次入圍金鐘，好新鮮好新奇的感覺，恭喜棒棒堂入圍初體驗」。《人生幹大事上船了各位！》是一檔冒險實境節目，由百八、KID、郭泓志、胡宇威、蔡昌憲、鍾瑶、雷艾美、瑞瑪席丹主持，幾人在節目中展現出超強的體力與耐力，花60個小時，一路從花蓮港划獨木舟橫渡260公里抵達日本石垣島。這次入圍金鐘，成員們也非常感動，百八還表示「從沒想過能划船划到金鐘」。《不在我的世界當勇者》是以運動競賽、原住民文化體驗等為主的節目，由胡宇威、李霈瑜、楊奇煜、林莎、吱吱、文姿云、喬瑟夫、超認真少年主持。他們在神祕的科技莊園進行密室逃脫、鋸木、射箭、泥漿角力等挑戰，並透過真心話環節更了解彼此。李霈瑜也透露非常開心能入圍，「雖然過程辛苦，但也透過彼此不同性格重新定義自己心中的勇者」。《老少女奇遇記2》由楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文化身「三高」（高年級、高分貝、高笑能）組合，帶領觀眾走訪日本四國高知、熊本、五島與秋田，探索當地美食與文化。而該節目這次一舉入圍實境節目、主持人獎、及節目類節目創新獎，3人也都非常激動開心，嚴藝文還開玩笑表示：「我們流的眼淚跟感動都是真的，想要小鮮肉的心也是真的」，入圍感言也不忘展現幽默本性。