我是廣告 請繼續往下閱讀

韓妹逛台灣超商結帳被攔！3分鐘後結局讚爆

店員向她告知「稍等3分鐘」，就能夠進入打折時段。該名韓國網友聽聞後，馬上回應「好喔」，接著站在櫃台前與店員尷尬互看，持續了3分鐘之久

▲有韓國女遊客來到台灣超商消費，沒想到再過3分鐘就要進入打折時段，店員馬上出手阻止，引發眾人好評。（圖／翻攝Threads）

四大超商即期品打折時間一次看！7-11每天3個時段

▲即時鮮食特價時段一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

不只超商！量販店、超市、星巴克、義美食品打折時間一覽