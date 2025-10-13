台灣超商密度高，每間門市都會提供便利服務，且時常祭出超強優惠與打折，深受台灣民眾歡迎。但近日就有一位韓國女遊客，來到台灣超商準備購買一份沙拉回家，沒想到結帳時卻被店員攔下，甚至在原地等了3分鐘才成功結帳。一查背後原因，原來是因為過不久就是打折時段，店員為了幫助這位遊客省錢，才出言阻止結帳，讓一票台灣人大讚不已。
韓妹逛台灣超商結帳被攔！3分鐘後結局讚爆
有位韓國女網友近日來到台灣，昨日在Threads發文分享，來到台灣超商購買一份沙拉，卻在準備結帳時被店員攔下，店員向她告知「稍等3分鐘」，就能夠進入打折時段。該名韓國網友聽聞後，馬上回應「好喔」，接著站在櫃台前與店員尷尬互看，持續了3分鐘之久，這段奇特的經歷讓她不禁笑翻，直言「有點好笑，又有點尷尬」。
貼文曝光後，隨即引發眾多台灣網友留言討論，「超好笑，店員居然還讓外國人體驗當i珍食超人」、「你遇到了i珍食超人，他甚至用手按住沙拉捍衛你的錢包」、「工讀生人很好啊！但兩人對望三分鐘真的蠻尷尬的」、「這店員真的值得鼓勵，沒有因為你是外國人就不幫你省錢」。
四大超商即期品打折時間一次看！7-11每天3個時段
據了解，目前台灣四大超商都有推出打折優惠，但活動時間上皆有限時，許多台灣民眾為了省錢省荷包，都會特別挑選優惠時段前往挖寶。《NOWNEWS今日新聞》特別統整4大超商、量販店、超市等通路打折時段：
📍7-11打折時段（i珍食8折、65折）
晚上19時至19時59分8折、晚上20時至凌晨3時65折、上午10時至下午17時65折，微波食品鮮食、麵包、三角與圓形飯糰都有機會打折。
📍全家打折時間（友善食光7折）
上午10時至下午17時、下午5時至凌晨12時，各種微波食品鮮食、麵包、生鮮蔬果都有機會打折。
📍萊爾富打折時段（惜福食堂7折）
下午5時至凌晨12時，各種麵包、鹹食、微波食品鮮食都有機會打折。
📍OK便利商店打折時段（鮮食6折）
下午16時30分至晚上10時30分，鮮食以及麵包有機會打折。
不只超商！量販店、超市、星巴克、義美食品打折時間一覽
📍家樂福打折時間（熟食區不特定折扣）
下午17時至晚上21時，各種熟食、麵包都在這時會打折特價出售。
📍全聯打折時段（珍惜食物8折、6折）
下午16時候至打烊前晚上23時，不定期會出現各種8折、6折的肉類、海鮮、蔬菜水果、麵包糕點等在架上販售。
📍義美食品（當日即期品7折、5折）
晚上19時至20時59分7折、晚上21時候至打烊5折，烘焙食品即期品有優惠。
📍爭鮮（部分門市5折至8折）
晚上21時之後，部分門市即期鮮食5折至8折優惠。
📍星巴克（珍食計畫7折）
晚上19時至打烊前，烘焙食品即期品有7折優惠。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有位韓國女網友近日來到台灣，昨日在Threads發文分享，來到台灣超商購買一份沙拉，卻在準備結帳時被店員攔下，店員向她告知「稍等3分鐘」，就能夠進入打折時段。該名韓國網友聽聞後，馬上回應「好喔」，接著站在櫃台前與店員尷尬互看，持續了3分鐘之久，這段奇特的經歷讓她不禁笑翻，直言「有點好笑，又有點尷尬」。
貼文曝光後，隨即引發眾多台灣網友留言討論，「超好笑，店員居然還讓外國人體驗當i珍食超人」、「你遇到了i珍食超人，他甚至用手按住沙拉捍衛你的錢包」、「工讀生人很好啊！但兩人對望三分鐘真的蠻尷尬的」、「這店員真的值得鼓勵，沒有因為你是外國人就不幫你省錢」。
據了解，目前台灣四大超商都有推出打折優惠，但活動時間上皆有限時，許多台灣民眾為了省錢省荷包，都會特別挑選優惠時段前往挖寶。《NOWNEWS今日新聞》特別統整4大超商、量販店、超市等通路打折時段：
📍7-11打折時段（i珍食8折、65折）
晚上19時至19時59分8折、晚上20時至凌晨3時65折、上午10時至下午17時65折，微波食品鮮食、麵包、三角與圓形飯糰都有機會打折。
📍全家打折時間（友善食光7折）
上午10時至下午17時、下午5時至凌晨12時，各種微波食品鮮食、麵包、生鮮蔬果都有機會打折。
📍萊爾富打折時段（惜福食堂7折）
下午5時至凌晨12時，各種麵包、鹹食、微波食品鮮食都有機會打折。
📍OK便利商店打折時段（鮮食6折）
下午16時30分至晚上10時30分，鮮食以及麵包有機會打折。
📍家樂福打折時間（熟食區不特定折扣）
下午17時至晚上21時，各種熟食、麵包都在這時會打折特價出售。
📍全聯打折時段（珍惜食物8折、6折）
下午16時候至打烊前晚上23時，不定期會出現各種8折、6折的肉類、海鮮、蔬菜水果、麵包糕點等在架上販售。
📍義美食品（當日即期品7折、5折）
晚上19時至20時59分7折、晚上21時候至打烊5折，烘焙食品即期品有優惠。
📍爭鮮（部分門市5折至8折）
晚上21時之後，部分門市即期鮮食5折至8折優惠。
📍星巴克（珍食計畫7折）
晚上19時至打烊前，烘焙食品即期品有7折優惠。