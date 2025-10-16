我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙麗穎（如圖）參加選秀奪冠獲馮小剛賞識，靠古裝劇《花千骨》成收視保證。（圖／中天娛樂台提供）

▲趙麗穎出身農村家庭，憑藉倔強毅力闖蕩演藝圈。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

中國女星趙麗穎今（16）日迎來38歲了！她在2011年憑《新還珠格格》晴兒一角嶄露頭角；後來以《陸貞傳奇》、《杉杉來了》打開知名度；《花千骨》、《楚喬傳》、《知否知否應是綠肥紅瘦》等古裝爆款，更是讓她穩坐一線女星寶座。趙麗穎外表柔和，在感情中卻極有主見，她曾在感情中遭劈腿，後來她果斷分手，極為理性。經歷背叛後，趙麗穎明白愛情不能只憑一時心動與熱度，而要兩人理智面對生活，這份清醒讓她在愛情中愈挫愈勇，活得更加灑脫自在。趙麗穎成長在務農家庭，家裡長輩都是務農出身，她從小就喜歡看表演，雖然家裡沒錢送她去學表演，但她沒有因此氣餒，而是先在家鄉靠銷售養活自己。沒有科班背景的趙麗穎，學生時期先讀了航空管理；後來她做過銷售助理，也曾在餐廳端盤子，甚至為了抽成和同事搶過客人。19歲那年，趙麗穎鼓起勇氣參加《雅虎搜星》比賽，雖然站在舞台上還有點生澀，但不服輸的她成功拿下分組冠軍，還被馮小剛欽點演出8分鐘短片，以女主角身分正式踏入演藝圈。後來，趙麗穎靠著《金婚》、《陸貞傳奇》和《宮鎖沉香》打開知名度；2014年再以《杉杉來了》裡傻甜可愛的薛杉杉紅遍兩岸，古裝劇《花千骨》更讓她成為收視保證。從被導演當眾罵的新人，到人人搶合作的一線女星，趙麗穎一路靠實力翻身。沒想到外表柔柔的趙麗穎，面對感情卻超有主見。趙麗穎曾透露自己被劈腿過，但她不是那種怨天尤人型，反而會當機立斷說再見。經歷過背叛後，趙麗穎學會把愛情看得更清楚，認為喜歡和信任一個人不能混為一談，喜歡可以讓人一頭熱，但要走得長久，光靠心動可不行，還得靠兩個人冷靜面對生活，這份理智與清醒，也讓趙麗穎在愛情裡愈挫愈強，活得更灑脫。10月16日的壽星不只有趙麗穎！還有韓國女演員金亞中、台灣女藝人成語蕎、台灣男歌手陳奕、台灣女演員簡嫚書、台灣藝人尉庭愷，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！