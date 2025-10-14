我是廣告 請繼續往下閱讀

7-11統一翻轉布丁終於開賣了！現場購買秒殺「想吃要碰運氣」

原本預計13日要正式開賣，結果都沒到貨，讓許多人昨天撲空

▲統一翻轉布丁等了一天終於在門市開賣了，不少民眾今天早上、中午去7-11都剛好遇到產品上架。（圖/Threads）

直擊7-11門市翻轉布丁完售！幸運民眾搶到「實體照、口感」一覽

「早上就已經賣完了，數量不多，我們只有10幾個，下次進貨時間不能跟顧客確定」

自己在中午11時40分到高雄龍城門市購物時，一進去就看到翻轉布丁正好在上架

▲高雄民眾龍先生在7-11龍城門市幸運遇到翻轉布丁正在補貨，立刻買下三顆。（圖/龍先生授權提供）

黑色的焦糖變成仙草凍的感覺，沒有以前在底部的那種絲滑感，所以口感變成很像燒仙草，有再看到可能會買，但不會像網路上大家那樣瘋狂去找，有吃到就好

▲統一翻轉布丁為了維持「布丁形狀」，焦糖部分都變成「果凍狀」，而不是以前絲滑的感覺，民眾透露吃起來像在吃仙草凍、燒仙草。（圖/龍先生授權提供）

🟡7-11「統一翻轉布丁」相關資訊

7-11「統一翻轉布丁」原本在13日就要開賣，但最後因沒到貨而開天窗，許多門市都透露14日中午才會開始陸續進貨，而今天中午11點後，開始陸續有民眾在門市買到翻轉布丁，但幾乎是呈現秒殺的狀態，只要一個猶豫可能就會被買走。《NOWNEWS》也實際走訪門市以及採訪到買到翻轉布丁的民眾，分享其口感心得。7-11在日前宣佈即將開賣「統一翻轉布丁」之後，在網路上引爆話題，，後續更爆出有人詢問多家7-11門市都透露：「群組已經預購完，現在只能排候補。」讓許多人認為這樣對要去現場購買的人不公平，掀起不少話題。然而在今天14日中午開始，陸續已經有人在「Threads」上貼文表示、「哭哭我晚了一步去，店員說11點上架一下子就被拿光」。《NOWNEWS》記者也實際到兩間信義區7-11門市查看，在中午12時左右已經都不見翻轉布丁的蹤影，實際詢問店員，一間店員透露：；另一間店員則表示：「現場現貨剛剛就11點左右就被買走了，有的是群組預訂的。」因此記者飲恨沒辦法嚐鮮。不過記者也實際問到有成功入手的民眾龍先生，他透露，，立刻就手刀過去買了3個結帳。而說到外觀以及口感，龍先生則說：「外觀看起來非常奇妙！不是想像中的樣子，.....還是支持童年最純真的原版布丁。」📍開賣日期：10月14日起限量販售📍布丁售價：每顆18元📍販售門市：全台門市📍組合優惠：11月2日前享加購小布丁25元組合優惠價