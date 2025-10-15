我是廣告 請繼續往下閱讀

▲59歲夏文汐以啦啦隊女孩之姿現身足球場，熱情舞動的性感魅力，網友都無法擋，大讚好青春、好有活力。（圖／摘自抖音）

▲夏文汐（後排左）曾和陳百祥（後排中）合演喜劇《我愛羅蘭多》，交情延續40年。（圖／摘自HKMDB）

▲夏文汐（中）的保養狀況很好，身上都沒有贅肉，完全不像大多數的同齡女性。（圖／摘自抖音）

▲夏文汐（左）的姪女鄧伊婷（右）也加入演藝圈，兩人站在一起，不少網友認為姑姑的魅力完全不比年輕的姪女遜色。（圖／摘自 IG@irinateting)

啦啦隊女神的風潮在台灣狂吹，而在香港，近日也有足球場上出現一位熱情、有活力，且身材姣好的啦啦隊女神，仔細一看，竟是曾以《唐朝豪放女》紅遍港台的夏文汐。她雖然59歲，身材保養得宜，不但沒有贅肉，上圍還比年輕時更豐滿，舞動起來性感魅力盡情釋放，網友大讚「狀態真不錯」。夏文汐在影壇以率性、大方著稱，她雖然看起來感覺高冷，其實很活潑。她主演第一部片《烈火青春》，就有和湯鎮業在巴士上激情的情節，當年曾經引發爭議，甚至被要求再度送檢、刪去過於煽情的片段，否則要被禁演，讓她和葉童、張國榮等主角都因此知名度往上翻。而在《唐朝豪放女》中，夏文汐扮演生活開放的女詩人魚玄機，與萬梓良有大膽的情欲畫面，來台上映時儘管有修剪，還是造成轟動，因此片商爭相搶她來拍戲，使她成為那時在台灣拍最多影片的港星之一，甚至還跨進小螢幕，主演《春去春又回》等劇，從性感女神轉型為戲劇女王。之後夏文汐在拍連續劇《塔裡的女人》，鬧出閃嫁台籍在美商人黃冠博的風波，為愛放棄演藝事業，留下沒履行的合約，轟動一時。兩人生了3個女兒，夏文汐後來又接了幾齣楊佩佩製作的連續劇，算是偶爾過過戲癮。近年來她正式回歸演藝界，戲雖然拍得不多，活動卻出席不少，言談中暗示應已恢復單身。近日夏文汐跟隨由陳百祥領軍的香港明星精裝足球隊出席活動，為此化身球隊啦啦隊為球員跳舞打氣助陣。抖音上的片段中，只見她在球場隨音樂狂跳，儘管穿上密實球衣，依然難掩其玲瓏有致的好身材，一點都不像要邁進花甲之年，網友都忍不住大讚她的青春活力。她和陳百祥41年前合演過王晶執導的愛情喜劇《我愛羅蘭多》，那時她演一個低能兒，和陳百祥有段感情，但當她動了手術、智力恢復正常，就把他忘了。戲裡沒有圓滿，戲外彼此維持多年交情，去年陳百祥與一堆朋友為她慶生，還開玩笑要她不要許願說想嫁他，她馬上回那當二奶行不行？在場所有人都笑了。而夏文汐返回香港發展後，保養成績也一直是話題，曾經有人拿她和已經長出白髮的葉童相比，認為同時期出道、交情也不錯的她們，現在外表明顯有差，她姪女鄧伊婷也走演藝圈，和姑姑站在一起，各有各的丰采，網友不禁讚美他們家的基因出眾。