我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳匡怡似乎很嚮往婚姻，會約已婚的台大校友見面聊天。（圖／陳匡怡臉書）

▲郭永福幫黃姓學長說話，還罵陳匡怡有病要看醫生。（圖／郭永福IG@kevinkuo888）

「台大五姬」之一的女星陳匡怡近年PO出許多追求者與求婚者的照片在社群上，讓人摸不著頭緒。近日更被爆料，她會傳訊息關心已婚的台大學長、學弟們感情狀態，約對方出來聊聊，陳匡怡還會穿清涼薄紗睡衣赴約，讓部分人夫嚇壞，直接把陳匡怡封鎖。據《鏡週刊》報導，近年有不少台大的已婚男校友都表示有收到陳匡怡的訊息，她會說自己心情不好想找人聊天，直接約對方見面或是殺到對方家樓下，不介意在路邊聊起來。許多校友礙於情面不好意思拒絕，赴約後才發現陳匡怡會穿著薄紗睡衣或是小可愛加短褲，穿著似乎有些清涼，後來陸續有人夫害怕陳匡怡打擾，將她封鎖列為拒絕往來戶。陳匡怡的行徑也在台大校友們聚會上傳開了，一名校友表示，陳匡怡聊天會問人家工作、薪水，或是與老婆感情好不好，然後講一堆聽不懂的人生故事，牛頭不對馬嘴，大家敷衍她一下就會趕快離開，私下聚會時提起陳匡怡，也會互相問封鎖她了沒，似乎陳匡怡已經成為學長、學弟們避之唯恐不及的對象。針對以上爆料，陳匡怡今日下午在臉書發文回應，「」陳匡怡表示她身邊的台大異性友人都稱讚她是很優秀的同學，氣質端莊、衣著得體，絕對沒有向爆料內容的情況出現。陳匡怡也揚言提告媒體，對此相當憤怒。而陳匡怡因為不刪除一名黃姓學長與她聚會的合照，與對方撕破臉，該場聚會的主辦人、富商郭永福也因此跳出來怒罵陳匡怡：「就跟妳說生病要看醫生」。對此，陳匡怡回應，自己有與榮總醫師聊過，醫師評估她：「特別思緒冷靜、清晰」、「比一般人類在精神上冰雪聰明」，所以陳匡怡並不認為自己有問題，反控外界造謠、抹黑針對她。現年37歲的陳匡怡因外型神似周慧敏，在學生時期就爆紅，是台大五姬之一的「國企匡」，後來還出道當演員，拍過電視劇《我可能不會愛你》、《小時代之摺紙時代》等。2017年後陳匡怡因健康問題開始淡出演藝圈，她還曾跟男星張孝全傳緋聞，但陳匡怡自述自己是被對方追求，而非小三。