我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）暗示，可能在未來數個月停止縮減資產負債表，並也同時指出，勞動市場前景持續惡化，此番言論強化市場對本月會議再度降息的預期，美元指數回落，不過，美中貿易角力持續，亞洲主要貨幣兌美元反彈有限，新台幣兌美元今（15）日早盤以30.74元、升值2.1分開出，一度回貶至30.78元，貶值1.9分，之後又再翻升來到30.72元。美元指數一度失守99，來到98.96，目前在99.09盤整。亞洲主要貨幣兌美元日圓兌美元今日早盤回升至151.5附近，韓元兌美元也一度回升至1425.2，目前在1427.7附近，離岸人民幣兌美元也從7.1431反彈至7.1336，目前在7.1371附近。至於新台幣兌美元今日早盤以30.74元、升值2.1分開出，雖然一度又回貶下探30.78元，貶值1.9分，但在美元回落及台股走揚之下，新台幣再翻升，來到30.72元，升值4.1分，目前在30.732元盤整，升值2.9分。