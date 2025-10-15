全家本週咖啡優惠開跑了！今（15）日起全家特濃拿鐵加14多喝一杯，還有特大杯柳橙香柚綠茶加10元多一杯，迎接普發一萬現金入帳，全家隨買跨店取推出一萬元寄杯優惠組，美式、拿鐵通通半價喝；7-11則有「LINE禮物」還有精品美式、精品燕麥拿鐵買一送一。
🟡全家便利商店
📍門市｜10月15日起至10月19日
◾特濃拿鐵加14元多一杯，6.2折（原價65元、特價40元）
◾特濃美式加24元多一杯，7.3折（原價55元、特價40元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶加10元多一杯，5.9折（原價65元、特價38元）
📍門市｜10月17日起至10月19日
◾Nieseko海鹽焦糖雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾味丹竹炭水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾農心 原味／起司辛拉麵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍APP｜10月15日起至10月21日
◾特濃美式337杯1萬元，5.4折（原價55元、特價30元）
◾特濃拿鐵285杯1萬元，5.4折（原價65元、特價36元）
◾單品美式182杯1萬元，5.4折（原價100元、特價55元）
◾單品拿鐵166杯1萬元，5.4折（原價110元、特價61元）
◾卡布奇諾6杯200元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾經典美式7杯200元，6.4折（原價45元、特價29元）
◾經典拿鐵6杯200元，6.1折（原價55元、特價34元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜10月14日至10月20日
◾大杯厚乳拿鐵10杯455元，7.1折（原價65元、特價46元）
◾大杯燕麥拿鐵10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾風味飲系列指定冰飲10杯525元，7.1折（原價75元、特價53元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品馥芮白咖啡買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾中杯冰精品燕麥拿鐵咖啡買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式咖啡買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜10月1日至10月28日
◾恐龍冰沙2杯99元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍APP｜10月1日至10月28日
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡美廉社
📍APP｜9月17日至10月14日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜10月15日起至10月19日
◾特濃拿鐵加14元多一杯，6.2折（原價65元、特價40元）
◾特濃美式加24元多一杯，7.3折（原價55元、特價40元）
◾特大杯柳橙香柚綠茶加10元多一杯，5.9折（原價65元、特價38元）
◾Nieseko海鹽焦糖雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾FMC氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾味丹竹炭水買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾農心 原味／起司辛拉麵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾特濃美式337杯1萬元，5.4折（原價55元、特價30元）
◾特濃拿鐵285杯1萬元，5.4折（原價65元、特價36元）
◾單品美式182杯1萬元，5.4折（原價100元、特價55元）
◾單品拿鐵166杯1萬元，5.4折（原價110元、特價61元）
◾卡布奇諾6杯200元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾經典美式7杯200元，6.4折（原價45元、特價29元）
◾經典拿鐵6杯200元，6.1折（原價55元、特價34元）
📍APP｜10月14日至10月20日
◾大杯厚乳拿鐵10杯455元，7.1折（原價65元、特價46元）
◾大杯燕麥拿鐵10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾風味飲系列指定冰飲10杯525元，7.1折（原價75元、特價53元）
◾咖啡珍珠歐蕾／珍珠焙火烏龍奶茶10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯冰精品馥芮白咖啡買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾中杯冰精品燕麥拿鐵咖啡買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式咖啡買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜10月1日至10月28日
◾恐龍冰沙2杯99元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍APP｜10月1日至10月28日
◾特大杯美式買20送20，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元、特價35元）
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡美廉社
📍APP｜9月17日至10月14日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）