我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站9日下午4時許傳出一起性侵案，一名疑似喬裝成街友的通緝犯在光天化日之下，將一名喝醉倒地的女子直接強拉至牆邊性侵，且過程長達10分鐘的時間，都未有人上前制止，直到一名馬來西亞的遊客報警後，警方才到場將男子逮捕。事實上，北車聚集的街友經常是外界爭議話題之一，光是台北市列管的403名街友中，北車就高達220名。這起離譜事件發生在9日下午4時許，一名因喝醉而全身癱軟倒地的女子，遭到一名穿著白衣打扮邋遢的男子抓住手，而後直接拖到牆邊當眾性侵。直到有馬來西亞的遊客發現報警後，警方才到場將男子逮捕，並依妨害性自主、公然猥褻等罪嫌將男子移送偵辦。更誇張的是，該名男子為桃園地檢署發布的通緝犯，疑似喬裝成街友掩護行蹤徘徊在北車附近。事實上，人來人往的北車聚集不少街友，經常引發外界爭議。而台北市社會局表示，目前台北市有403名被列管的街友，光是在台北車站附近就有220名，但由於街友流動性高，如何管理仍是一大考驗。此外，針對這起事件，鐵警表示將加強勤務編排，每2小時在大廳、月台及公廁進行巡邏，至於該名男子是否為列冊街友還有待進一步調查釐清。