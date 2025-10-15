我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「最美縣長」許淑華今喜迎50歲生日。（圖／翻攝許淑華臉書，2025.10.15）

南投縣長許淑華在國慶夜以DJ表演引得總統賴清德拍手叫好，縣府小編今加發7年前的神力女超人照，卻搞笑喊著「要重新找工作了」，原來小編加了句「32年前18歲生日快樂」，曝光「最美縣長」今天起加入年過半百的行列，正式成為橘世代。許淑華擁有政壇少見的搶眼外型，有著逆天身材，身高171公分、腿長占全身近3分之2比例；21歲參加中國小姐選美，奪下第4名，投入政壇以來一直有「漂亮寶貝」稱號。2018年她擔任韓國瑜競選高雄市長時的發言人，造勢活動以一襲「神力女超人」造型艷驚全國。許淑華擔任縣長後剪去長髮，改為俐落造型，言行也較立委時期謹慎保守，但亮麗外型走到哪兒都引起讚嘆，連勘災時穿的雨衣都能引起網路熱議。日前南投迎來建縣以來第一場國慶焰火，許淑華事前請老師到府教她苦練舞蹈、當晚上台客串DJ，不僅總統賴清德拍手高聲叫好，連韓國瑜的太太李佳芬也拿著手機猛拍，一時燒成全國話題。南投縣政府小編今（15）日一早在粉絲頁秀出許淑華多樣面貌，包括當年的「神力女超人」、日前的國慶DJ，以及在原民慶祝活動的走秀造型，稱「到底是被縣長職業耽誤的DJ？還是被織女身份耽誤的神力女超人呢？」末了竟稱「好了…不說了…小編要去重新找工作了」。原來小編還釋放重要訊息，請大家一起祝福縣長「32年前18歲生日快樂」，曝光「最美縣長」今天50大壽，網友大讚許淑華「又帥又颯又美」、「打破縣長的刻板形象」、「太可愛了」！