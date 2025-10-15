我是廣告 請繼續往下閱讀

▲D’Angelo一生跌宕起伏，生涯只發行過3張專輯就拿下4座葛萊美獎。（圖／美聯社／達志影像）

美國靈魂樂與R&B傳奇歌手D’Angelo（本名Michael Eugene Archer）病逝消息曝光，享年51歲，家屬證實他因罹患胰臟癌：「在漫長而勇敢的抗癌之戰後離世。」D’Angelo生前發行過3張專輯，拿過4座葛萊美獎，第2張專輯《Voodoo》更被收錄在滾石雜誌中的「史上最偉大專輯」排行榜中，名次甚至超越披頭四《白色專輯》。據《BBC》等外媒報導，D’Angelo在美國時間14日過世，D’Angelo家人透過聲明指出：「我們家庭中最閃耀的星光，在今生熄滅了光芒。雖然他離開了我們，但他所留下的音樂遺產，將永遠感動世界。」家屬也呼籲外界以「慶祝」的心情，紀念他留下的「極具感染力的音樂」。出生於維吉尼亞州里奇蒙的D’Angelo，自幼展現音樂天分，3歲學琴，18歲在紐約阿波羅劇院的業餘歌唱比賽連續奪冠，隨後與EMI簽約出道。1990年代，他將靈魂樂、放克、R&B與爵士融為一體，成為「新靈魂樂（Neo-soul）」運動的代表人物之一。他1995年推出首張專輯《Brown Sugar》一炮而紅，登上告示牌R&B榜第4名，單曲〈Lady〉更打入美國百大單曲榜前10。2000年再憑第2張專輯《Voodoo》橫掃樂壇，奪下葛萊美「最佳R&B專輯」與「最佳男性R&B演唱」2項大獎，該專輯更被音樂雜誌《Rolling Stone》（滾石）評為「史上最偉大專輯」第28名，名次超越披頭四《白色專輯》。事業巔峰後，D’Angelo曾因酒癮與2005年車禍重創而淡出樂壇，直到2014年，D’Angelo才以專輯《Black Messiah》王者回歸，作品受美國種族正義運動啟發，再度獲得葛萊美「最佳R&B專輯」殊榮，成為靈魂樂的時代象徵。據悉，D’Angelo離世前仍在錄音室與靈魂樂大師Raphael Saadiq籌備第4張專輯，如今將成為遺作。消息傳出後，饒舌歌手Doja Cat、Jennifer Hudson與DJ Premier等音樂人紛紛發文哀悼。DJ Premier寫道：「如此悲痛的消息，我們有過許多美好時光。永遠懷念你，安息吧，國王。」D’Angelo一生共拿下4座葛萊美獎、14次提名，他深沉的嗓音與靈魂律動定義了一代R&B風格。雖然傳奇殞落，但他以靈魂編織的音樂，將繼續在全球樂迷心中回蕩。