勞動部勞工保險局今（15）日國民年金保險喪葬給付，被保險人於參加國保期間（未滿65歲）死亡時，由支出喪葬費用的人請領，給付金額為被保險人死亡當月的月投保金額，一次發給五個月，將近10萬元。

根據勞保局行事曆，今日為國民年金保險喪葬給付預定入帳日，給付標準依照國民年金月投保金額，月投保金額自112年元旦起，金額為19761元，因此國保喪葬費用一次發給98805元。

明天也將有「國民年金保險生育給付」，勞保局表示，在國民年金加保有效期間，分娩或早產的女性被保險人符合資格。以分娩或早產當時的國民年金月投保金額，一次發給兩個月，若月投保金額為19761元，因此一次分娩可領39522元，若為多胞胎，給付金額則按比例增加。

10月16日：

  • 國民年金保險生育給付

10月20日：

  • 農民月退休儲金
  • 老農津貼

10月23日：

  • 國民年金保險生育給付
  • 國民年金保險老年基本保證年金
  • 國民年金保險原住民給付

10月30日：

  • 勞保年金給付
  • 災保年金給付
  • 災保失能照護補助
  • 勞退月退休金(首發案
  • 國民年金保險生育給付
 

10月31日：

  • 產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
  • 國保身心障礙年金給付併計勞保年資
  • 國民年金保險老年年金給付
  • 國民年金保險喪葬給付
  • 國民年金保險遺屬年金
  • 國民年金保險身心障礙(基本保證)年金
