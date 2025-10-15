我是廣告 請繼續往下閱讀

國民年金保險生育給付

農民月退休儲金

老農津貼

國民年金保險生育給付

國民年金保險老年基本保證年金

國民年金保險原住民給付

勞保年金給付

災保年金給付

災保失能照護補助

勞退月退休金(首發案

國民年金保險生育給付

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

國保身心障礙年金給付併計勞保年資

國民年金保險老年年金給付

國民年金保險喪葬給付

國民年金保險遺屬年金

國民年金保險身心障礙(基本保證)年金

勞動部勞工保險局今（15）日國民年金保險喪葬給付，被保險人於參加國保期間（未滿65歲）死亡時，由支出喪葬費用的人請領，給付金額為被保險人死亡當月的月投保金額，一次發給五個月，將近10萬元。根據勞保局行事曆，今日為國民年金保險喪葬給付預定入帳日，給付標準依照國民年金月投保金額，月投保金額自112年元旦起，金額為19761元，因此國保喪葬費用一次發給98805元。明天也將有「國民年金保險生育給付」，勞保局表示，在國民年金加保有效期間，分娩或早產的女性被保險人符合資格。以分娩或早產當時的國民年金月投保金額，一次發給兩個月，若月投保金額為19761元，因此一次分娩可領39522元，若為多胞胎，給付金額則按比例增加。