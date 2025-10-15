我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著近年中華職棒各球團經營有成、大巨蛋啟用，加上2024世界12強中華隊奪冠，本季中職熱度空前，人氣與票房雙雙創新高。長年關注台灣棒球的日本記者駒田英，近日在《太平洋聯盟》官方雜誌撰文，以《觀眾總人數突破300萬》為題，深入分析中職崛起的原因，並形容這場現象是「一場文化的復興，讓台灣棒球重新站上亞洲舞台」。駒田英指出，本賽季中華職棒自開幕以來熱度不減，截至9月，總入場人次較去年增加約35%，平均每場觀眾突破一萬人。根據統計，中職在8月29日已超越去年最高紀錄276萬6386人，並於9月6日正式跨越300萬門檻，成為聯盟史上首度達成此成就的球季。他也感嘆道：「曾有假球風波與國際賽失利導致單場不到2000人的時期，如今盛況令人難以想像。」駒田英也提到，中職的成功並非單靠新球場或大巨蛋的開放，而是整體文化與行銷策略的進化。他強調「台北大巨蛋的啟用與世界12強奪冠確實重新點燃全民熱情，但人氣提升的關鍵在於球團經營模式的轉型。」他舉例，中信兄弟主場台中洲際球場觀眾成長約47%，平均場均破萬；樂天桃猿與統一獅主場人潮也同步上升，顯示人氣並非集中於單一地區，而是全聯盟共同成長的成果。駒田英也特別提到「啦啦隊文化」與跨界合作對吸引年輕觀眾的影響。他指出台灣的啦啦隊文化如今連日本都耳熟能詳，許多韓國人氣成員加入，更帶動現場氛圍。此外，中職積極導入娛樂元素，舉辦「日本日」、與《排球少年!!》與VTuber團體《hololive》合作活動，甚至邀請日本偶像中島健人登台，成功吸引年輕與女性觀眾，拓展了棒球受眾。駒田英認為，這樣的娛樂導向並非偏離體育精神，而是形成良性循環，當球團藉由人氣活動獲利，便能投入球員培訓、提升設施與待遇，最終強化整體競爭力。駒田英最後總結道：「中職的崛起不只是票房成功，更是文化與產業的全面復興，證明台灣棒球正迎來新的黃金時代。」