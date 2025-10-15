我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳德容（左）3姊妹傳出因家產起糾紛。（圖／微博@圈内妹妹）

51歲有「瓊瑤女郎」之稱的陳德容近日爆出家變風波，傳出與兩位姊姊因母親照護與房產方面問題出現分歧，二姊還直接帶著81歲母親去報警，指出母親受到監視，引發大姊與陳德容的不滿。而大姊在受訪時則否認報警一說，透露母親年紀大，偶而會出現記憶力模糊、幻想或懷疑的症狀。陳母也表示沒人要自己的錢，否認家變傳聞。陳德容家中近日爆出家變，根據《鏡週刊》報導，陳德容二姊傳出帶著母親去報警，母親因懷疑自己受到監視，而情緒非常焦慮。對此，長期不在台灣的陳德容與大姊，質疑二姊是在影響母親判斷，因而爆發爭執。由於母親疑似有失智傾向，對於報警這件事，也一下說有一下又說沒有，讓陳家人也一頭霧水，但目前身為陳德容的大姊陳雅容則否認報警傳聞。而有知情人士指出，陳家3姊妹生活都非常穩定，陳母也直呼3姊妹生活都比自己好，沒人要爭她的錢。但據了解，陳德容在3年前左右曾與大姊因錢反目，大姊也因此卸下經紀人一職，與外界長時間斷聯，陳德容則簽進中國的經紀公司。而對於爭產風波，則傳出因二姊經濟條件比兩姊妹普通，因此傳出報警事件後，讓家人都懷疑她的動機。據悉，陳德容家境富裕，父親於2009年過世後，母親繼承一部分的財產，獨自與外傭居住於大安區要價數千萬的房子，鄰居指出陳母出入的打扮都非常講究，而3姊妹也分開住，但會輪流探望母親。不過陳母近期傳出疑似有失智症狀，還曾發生領錢後忘記，警方送回後還疑惑警方為什麼要給自己錢，但就算如此陳母還是堅持自己住，有時會前往中國看陳德容。陳德容的精緻美貌，讓她在9歲就被星探發掘而開始拍廣告，15歲拍第一部電影《國中女生》後，開啟演員生活。而在1992年，陳德容被瓊瑤看中，主演瓊瑤電視劇《梅花三弄》系列第一部《梅花烙》，擔任女主角白吟霜，之後又接連主演瓊瑤其他電視劇《水雲間》、《一簾幽夢》等，因而被稱為「瓊瑤女郎」。