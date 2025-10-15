TikTok（抖音）問世以來，不少社群影音平台也推出短影音功能，民眾常常看著看著時間就過了，可以說是現代的「時間小偷」。近年各界熱烈討論的，是短影音如何影響人們的心智，特別是青少年。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，長期觀看短影音，會讓大腦難以處理深度資訊，進而影響批判性思維和決策能力。
胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書粉絲專頁上發文表示，短影音的設計本質上是為了吸引注意力，透過快速、碎片化的內容和即時的多巴胺獎勵機制，讓使用者不斷地滑動、觀看，最終形成一種「強迫性行為」。這種行為模式不僅影響專注力，還可能削弱大腦的自控能力和邏輯思維。
為什麼短影音會「綁架」大腦？黃軒說明該研究分析有3原因：
如何「解救」你的大腦？研究提供了幾個實用的策略，以下是補充與強調的部分：
不過黃軒也直言，短影音本身並不是壞事，關鍵在於如何使用。如果能夠適度地享受短影音的娛樂功能，同時保持對大腦健康的警覺，就能避免成癮帶來的負面影響。現在就開始檢視自己的使用習慣，設定合理的使用時間，並嘗試每天進行至少一項需要深度專注的活動。你的大腦會感謝你的努力！
我是廣告 請繼續往下閱讀
為什麼短影音會「綁架」大腦？黃軒說明該研究分析有3原因：
- 多巴胺陷阱：短影音的快速滿足感讓大腦習慣於即時的快樂，導致對需要長期投入的活動（如學習、工作）失去興趣。
- 碎片化資訊：短影音的內容通常簡短且膚淺，長期觀看會讓大腦難以處理深度資訊，進而影響批判性思維和決策能力。
- 前額葉的退化：前額葉負責專注、規劃和衝動控制，但短影音的過度刺激會讓這些功能逐漸弱化。
如何「解救」你的大腦？研究提供了幾個實用的策略，以下是補充與強調的部分：
- 建立「數位斷捨離」習慣：除了限制短影音的使用時間，也可以嘗試設定「無手機時段」，例如用餐時、睡前一小時等。
- 替代性活動：用其他有益身心的活動（如運動、閱讀、冥想）來取代滑短影音的時間，幫助大腦重新適應長時間的專注。
- 尋求支持：如果發現自己難以控制，可以尋求家人、朋友的支持，甚至考慮諮詢心理專業人士。
不過黃軒也直言，短影音本身並不是壞事，關鍵在於如何使用。如果能夠適度地享受短影音的娛樂功能，同時保持對大腦健康的警覺，就能避免成癮帶來的負面影響。現在就開始檢視自己的使用習慣，設定合理的使用時間，並嘗試每天進行至少一項需要深度專注的活動。你的大腦會感謝你的努力！