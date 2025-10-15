我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭博瑋遠射破門白搭，中華男足1：6慘敗泰國，創隊史最大分差紀錄。（圖／足協提供）

▲日本代表隊面對世界排名前五、擁有超級球星的巴西隊，上半場雖以0比2落後，但下半場全面爆發，靠著南野拓實、伊東純也、中村敬斗、上田綺世等人連進三球，最終以3：2完成史詩級逆轉。（圖／美聯社／達志影像）

▲這次大崩盤讓巴西媒體痛批球隊鬆懈，《Globo Esporte》直言：「這是對防守紀律的羞辱，巴西在東京被徹底擊碎。」（圖／美聯社／達志影像）

亞洲足壇在今（15）日晚間上演極端對比的兩場比賽，在台北田徑場，中華男足於2027年亞洲盃資格賽最終輪以1：6慘敗泰國，確定無緣晉級會內賽；而在東京，日本隊卻上演了震驚世界的逆轉劇，在一場國際友誼賽中，從0：2落後到3：2擊敗五屆世界冠軍巴西，雙方過去共交手14次，這是日本首次獲勝，歐洲媒體西班牙《馬卡報》盛讚：「他們不再只是黑馬，而是世界級球隊。」中華男足此戰背水一戰，唯有取勝才保有晉級希望，然而開賽不到5分鐘就遭泰國隊攻破大門，全場陷入被動。泰國隊以速度與傳控壓制中華隊防線，前、中、後三線幾乎全面潰敗。直到下半場第46分鐘，中華隊才由郭博瑋遠射破門追回一分，這也是全場唯一亮點。最終仍以1：6慘敗，不僅確定淘汰，更寫下對泰國隊史上最大輸球分差紀錄。同一時間，亞洲另一端的東京體育場卻上演了完全不同的戲碼。日本代表隊面對世界排名前五、擁有超級球星的巴西隊，上半場雖以0比2落後，但下半場全面爆發，靠著南野拓實、伊東純也、中村敬斗、上田綺世等人連進三球，最終以3：2完成史詩級逆轉。這是日本隊隊史首次擊敗巴西，結束過去13次交手不勝（2和11敗）的宿命。主帥森保一賽後激動表示：「這場勝利不只是友誼賽的結果，而是日本足球邁向世界強權的重要一步。」攻入關鍵球的南野透露，賽前他激勵隊友說：「這不只是友誼賽，而是改寫歷史的比賽。」最終，球隊真的辦到了。本場比賽最大焦點之一是堂安律。他在賽後笑稱：「我們之間開玩笑叫『卡達戰術』——就是像世界盃時那樣，先穩住、防反制勝。」他強調，球隊的冷靜與經驗成為逆轉的關鍵，「我們知道0：2很難，但也知道絕不能放棄，這就是我們的足球。」巴西此役啟用26歲門將蘇沙（迎來國家隊首秀，卻遭日本連進三球，成為。據統計，長年鎮守巴西球門的貝克（至今出戰76場仍，更有45場零封紀錄；另一名主力門將則在29場中僅1次失3球。這次大崩盤讓巴西媒體痛批球隊鬆懈，《Globo Esporte》直言：「這是對防守紀律的羞辱，巴西在東京被徹底擊碎。」西班牙《馬卡報》評論：「巴西剛以5：0大勝南韓，卻被日本拉回現實。森保一的日本用5-3-2的靈活陣型封死巴西進攻，下半場的高位壓迫和反擊完全顛覆比賽劇本。」文章直言：「這場勝利，讓世界看見日本足球的成熟與集體力量——他們不再只是黑馬，而是世界級球隊。」