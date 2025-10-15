我是廣告 請繼續往下閱讀

日前彰化縣一名黃姓男子，邀請一群朋友人到他家開趴，眾人幾杯黃湯下肚，喝得醉醺醺，這時黃男見其中一名女子小美（化名）頗具姿色，萌生撿屍想法，趁著小美意識昏沉，脫下她內褲意圖性交，期間小美被嚇醒後反抗，但黃男仍不停手，最終性交得逞。事後，小美前往醫院驗傷並提告黃男，兩人以88萬元和解，法官判處黃男有期徒刑2年，緩刑5年、義務勞動240小時。事發當天，未滿18歲的的小美參加朋友的派對，沒想到喝醉時遭黃男性侵得逞，回家後小美家人帶著她到醫院驗傷，並到法院對黃男提告。對此，黃男坦承犯行，但稱並不知小美是未滿18歲的少女。根據判決書指出，小美在聚會喝醉並在黄男住處睡著，黄遂基於強制性交之犯意，先將小美所穿短褲及內褲脫去，並撫摸其大腿內側，小美因此驚醒，怎料，黄男竟不顧小美抵抗，強制性交得逞。最後雙方以88萬元和解，而法官審酌被告黃男為滿足己身慾望犯行，對小美造成身心傷害，所為實不足取，應予非難，但考量黃男坦承犯行，並與小美及其家人調解成立，因此判處有期徒刑2年，緩刑5年、義務勞動240小時。