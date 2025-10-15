我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士隊在巴特勒加盟後23勝8敗，攻守數據全面躍升，全聯盟防守效率第一、淨勝分達+9.2。如果換算成完整賽季，將等同於「61勝球隊」。（圖／美聯社／達志影像）

▲本季勇士預計將以柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）、希爾德（Buddy Hield）與霍福德（Al Horford）為核心輪替。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士有多達5位球員位居聯盟前10%影響力球員之列，陣中共有11位球員評價高於聯盟平均水準，與雷霆並列全NBA第一。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士王朝看似逐漸淡出主舞台，但ESPN專欄作家Zach Kram於本週發表分析文章，指出外界普遍低估了這支NBA美國職籃（National Basketball Association）老牌強隊的潛力。根據最新數據模型，勇士的整體戰力與化學效應仍居聯盟前段班，有5名球員的影響力排在聯盟前10%之中，直言：「他們或許不是最年輕的球隊，但依舊是最危險的一支。」根據ESPN BET的最新奪冠機率預測，勇士在西區僅排第七，落後於雷霆、金塊、火箭、湖人、灰狼與快艇等隊。但Zach Kram認為這是「典型的短視觀點」。他指出，勇士上季其實在交易巴特勒（Jimmy Butler）後就已經重生。球隊在巴特勒加盟後23勝8敗，攻守數據全面躍升，全聯盟防守效率第一、淨勝分達+9.2。如果換算成完整賽季，將等同於「61勝球隊」。「外界看到的是勇士年紀大，但忽略了他們後半季是整個NBA最完整的團隊之一。」Kram相當看好勇士主力的能力，還稱勇士在休賽季提升了陣容深度，補足了輪換深度。根據ESPN資深分析師Kevin Pelton的統計模型預測，勇士新賽季可拿下56勝，排名全NBA第二，僅次於衛冕軍雷霆。Kram指出：「這支球隊的化學反應和穩定性，在整個聯盟都是頂級的。」本季勇士預計將以柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）、希爾德（Buddy Hield）與霍福德（Al Horford）為核心輪替，這組陣容或許會創下史上最年長先發五人，但同時也可能是最聰明、最有經驗的一支。霍福德的到來被視為「最後一塊拼圖」。勇士多年來缺乏能拉開空間的中鋒，而霍福德近三季三分命中率高達40.9%，是聯盟中最佳的「外線長人」。「柯瑞從未搭配過像霍福德這樣的內線射手。」ESPN報導指出。除了外線火力，霍福德與巴特勒、格林三人合計擁有15次年度防守陣容入選經驗，將使勇士重拾防守強權的本色。根據ESPN的xRAPM高階數據（綜合場上影響力與正負值），勇士有多達5位球員位居聯盟前10%影響力球員之列——柯瑞、巴特勒、格林、霍福德與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。更驚人的是，勇士陣中共有11位球員評價高於聯盟平均水準，與雷霆並列全NBA第一。這意味著勇士不僅擁有頂級球星，還具備足夠的板凳深度。從防守特工裴頓（Gary Payton II）到射手穆迪（Moses Moody）、全能側翼梅爾頓（De’Anthony Melton）與潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），勇士能依對手靈活調整陣容組合。柯瑞近五季平均缺賽15場，Butler自2019年起也未打滿65場比賽，這讓健康成為唯一變數。不過Kram認為，以經驗、紀律與防守韌性構築的勇士體系，仍能在季後賽扮演「致命的老狐狸」。尤其在季後賽對決方面，勇士近兩年與雷霆交手7次雖3勝4敗，但其中兩場輸在延長賽、兩場柯瑞缺陣，而巴特勒尚未加盟。Kram強調：「沒有任何球隊能輕鬆擊敗一支擁有柯瑞與巴特勒的健康勇士。」Zach Kram在文末指出，勇士已不再談「未來」，而是全力把握柯瑞的最後奪冠窗口。「這支球隊不再追求『雙時間線計畫』，他們明白該為現在而戰。只要Curry、Butler和Green還在，任何想爭冠的球隊——包括雷霆與金塊——都必須對他們保持恐懼。」預測戰績：56勝26敗（NBA第2）防守效率：聯盟前3進攻效率：聯盟前5全隊11人高於聯盟平均影響值5名球員位列聯盟前10%影響力