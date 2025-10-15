我是廣告 請繼續往下閱讀

近日有網友發現，近幾年有不少人會出國獨旅，並對此現象相當好奇，發文詢問「為什麼近幾年出國獨旅的人開始變多了」，引發不少討論，有人認為「一個人出國就是爽」、「少遷就一個人，多很多時間」、「能找到志同道合的人真的不容易」。網友在PTT的Gossiping板上發文表示，不知道是不是錯覺，以前在IG或FB上看到的出國照片，大多是成群結伴或情侶出遊，幾乎沒看到別人單獨出國，但現在則不同了，而且各種攻略和心得也隨之增多，讓他好奇「為什麼現在獨旅會變得這麼熱門？跟少子化、不婚不生有關係嗎？還是大家突然發現一個人出國玩很爽？」貼文一出，引來不少網友蓋樓回應「超級爽，沒試過的人完全不會懂」、「自己一個人出去，想幹嘛就幹嘛」、「門檻低很多，不用怕語言不通」、「獨旅就是自由」，也有許多人認同「好旅伴真的難找」、「要找到志同道合的人真的不容易」、「就不用遷就別人」。