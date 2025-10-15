我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王嫌、俞嫌為了測試不被我國海關檢查，先購買大量名牌包測試。（圖／翻攝畫面）

▲北投分局接獲情資成立專案小組，首次查緝於台北市內湖區倉庫查獲大批名牌包及大麻花等二級毒品。（圖／翻攝畫面）

士林地檢署破獲轄區史上最大跨國槍毒運輸案！北投分局接獲情資與刑事警察局國際刑警科共組專案小組，於2023年11月12日查獲由美國貨運抵臺之110公斤二級毒品大麻，即報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，於同年12月19日查獲以相同走私模式，自美國以名牌包夾藏二級毒品等，總市值高達新台幣3億元。本案俞姓等計4名犯嫌亦分於今年3月及10月依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴，目前由士林地院審理中。據了解，本案由張賢負責招募劉嫌共同赴美處理包裝及運毒；俞嫌、王嫌負責在台收出貨，至於丁嫌則擔任律師協助集團掌握案件偵辦方向、其餘犯嫌則協助處理其他湮滅證據、毒品銷售等事宜。此外，王嫌、俞嫌為了測試進口貨物不會遭到我國海關開櫃檢查，先購買約60個市值百萬元左右的精品包做測試，再夾帶走私毒品及槍枝入境。北投分局接獲情資並與刑事警察局國際刑警科共組專案小組，首次查緝行動於台北市內湖區倉庫查獲大批名牌包及大麻花等二級毒品後，溯源分析得知第二批毒品正由美國洛杉磯海運至高雄港，隔月會同士林地檢署再度起獲大量第二級毒品大麻、MDMA、制式槍枝及零件等違禁品。一共查扣制式步槍1把、制式及非制式手槍各1把、槍枝組成零件、第二級毒品大麻165包（總毛重13萬2,693.43公克）及MDMA75包（總毛重8萬658.36公克）等毒品，共計約21萬公克，粗估市值約新台幣3億元以上。俞嫌及王嫌先行於2023年3月3日由士林地方檢察署起訴在案，張嫌羈押禁見、劉嫌以新臺幣50萬元交保、丁嫌以新臺幣100萬元交保，其餘犯嫌無保請回。本案涉嫌重大的俞、張等2名犯嫌，經士林地檢察署聲請羈押禁見獲准，本案俞姓等計4名犯嫌亦分於今年3月及10月依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。