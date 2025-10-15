我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪毛（如圖）上月25日驚傳重病送醫，猛爆性肝炎一度病危。（圖／民視提供）

51歲洪毛肝炎病危！住院搶命淚吐近況

▲▼洪毛（如圖）目前仍在醫院中，樂觀喊話「相信我很快就可以戰勝病魔和大家見面了！我一定會加油的！」（圖／民視提供、翻攝自洪毛臉書）

《好運來》51歲本土劇男星洪毛（吳義文）上月25日驚傳重病送醫，猛爆性肝炎一度病危，情況險惡，期間消息螢光幕前，本月13日他首度發聲，親自向外界報平安：引來許多粉絲鼓勵，惹人心疼。洪毛本月13日於個人臉書發文，透露自己還在醫院中，身體狀況持續觀察，「 抱歉讓大家擔心了，我目前還在住院治療，醫院的醫療團隊非常專業且細心，相信我很快就可以戰勝病魔和大家見面了！我一定會加油的！」語氣堅定，看得出對病情有相當信心。回顧洪毛病況發展，上月25日檢查出肝指數飆到8000多，併發膽囊炎，在加護病房住了5天，一度收到病危通知，好在本月5日證實好轉，已經轉往普通病房治療，「希望所有的朋友，能休息的時候就多休息，吃東西不要太油太鹹，然後定期做身體檢查。」此次病倒，洪毛將原因歸咎於自己沒有照顧好身體，飲食、作息不自律，進而延宕了健康與生活，先前他也向正在拍攝民視八點檔《好運來》劇組致歉，「讓公司還有劇組造成了麻煩，也深深地跟大家說聲抱歉。」期盼用最樂觀的心態及有神的狀態儘早回歸。