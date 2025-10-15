我是廣告 請繼續往下閱讀

媒體人馬郁雯日前爆料，藍委王鴻薇助理張凱維向藥商索賄，公關顧問費高達230萬元，對此王鴻薇表示要求即刻停職並調查，而張凱維則聲明喊告，馬郁雯表示又不是第ㄧ天出來走跳，今（15）加碼爆料，張凱維竟將政策推進中，稱會納入總統暨立委政見發表，甚至還預言老闆王鴻薇會連任，直接允諾2028年2月，第12屆第一會期開議就要列入政黨的優先提案，「問過盧秀燕了嗎？請問張凱維誰給你勇氣？王鴻薇嗎？」馬郁雯日前爆料而張凱維聲明喊告，馬郁雯表示今日加碼爆料，如果仔細看，之前爆料張凱維勒索藥廠的投影片只有第5、7、9頁，牙膏當然一點一點擠，今天公布投影片第8頁，只能說張凱維膽大包天，連2028年總統與立委選舉的政見都敢承諾。馬郁雯說，在投影片中，負責承諾未來推動時序，提案內容預計在今年到2028年總統大選前，張凱維與艾弗行銷傳媒竟然敢承諾藥商，民意代表會進行法案質詢、舉辦公聽會、縣市首長選舉政見、意見發表以及初次提法案記者會。馬郁雯表示，比扯鈴還扯的是，在2028年總統與立委選舉中，張凱維還要將政策推進，在總統暨立委選舉中，納入政見發表，甚至還預言老闆王鴻薇會連任，直接允諾2028年2月，第12屆第一會期開議就要列入政黨的優先提案。最後馬郁雯酸，這樣承諾問過盧秀燕了嗎？又確定老闆王鴻薇一定會連任？而且連任後一定會把安進藥品的事項納入優先提案？「請問張凱維誰給你勇氣？王鴻薇嗎？」