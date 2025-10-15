37歲中國男星于朦朧在9月11日身亡後，陰謀論頻傳，其中藝人范世錡被列入虐殺于朦朧致死「死亡飯局」名單中，導致他人氣暴跌，一舉一動都引來網友批評。日前他於中秋節在微博曬出月餅照，再度遭罵翻，還有人直呼「是人血餡的月餅」。而在幾天後，11日范世錡疑似受不了，直接在微博發文自爆殺了于朦朧，之後又秒刪，火速引發熱議，但有人認為可能是被有心人P圖抹黑。
范世錡在6日中秋節於微博發出一張手拿月餅的照片，寫下「中秋」，工作室則在留言區表示「今天大家都吃了什麼餡的月餅呀～」不料貼文公開後，再度引發大量罵聲，「是人血餡的月餅嗎？」、「我彷彿看到你的手上沾滿紅色」、「不要忘記于朦朧」等。
范世錡疑發文認殺了于朦朧 秒刪後網友猜遭刻意抹黑
據悉，范世錡日前在微博發文：「無論你們再怎麼撒野，也無法對我做出什麼東西，沒錯就是我殺了于朦朧，因為他該死」，而目前該貼文無法在范世錡的微博中看到，猜測他是手滑秒刪；不過有部分網友認為現在科技做什麼都能P圖，猜測是有心人士刻意製造恐慌。
范世錡捲于朦朧案人氣暴跌 演唱會票房超慘遭取消
于朦朧離奇墜樓後，范世錡的名字被頻頻提及，還傳出一段疑似他喊要剖開于朦朧肚子的音檔，以及于朦朧墜樓前，哭喊「范小花救我，我手沒勁了」，要范世錡救他的音檔等，讓他人氣火速暴跌，參與演出的新劇《許我耀眼》還慘遭抵制。
除此之外，范世錡的演唱會票房也超慘，傳出只賣出15張門票，而對此，主辦單位也在日前宣布演唱會取消，雖然理由為藝人身體狀況不理想，不過許多網友猜測是因范世錡正處於輿論風口上，才會選擇取消。
資料來源：范世錡微博
資料來源：范世錡微博