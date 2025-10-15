周三速食優惠大放送！肯德基表示，今（15）日「買一送一」優惠券開搶！咔啦雞腿堡48元有找、漢堡「加10元多一件」；頂呱呱「地瓜薯條買一送一」；拿坡里披薩炸雞表示，披薩買一送一、「萬聖炸翻天」優惠炸雞下殺6.1折、MINI餐全面8折，吃到光復節連假。

肯德基：買一送一！咔啦雞腿堡48元有找　漢堡「加10元多一件」
肯德基表示，今10月15日炸翻星期三PK APP會員限定「買一送一」！上午10:30至晚上20:00限量開搶「買一送一」優惠券，搶購肯德基優惠網址點此進
◾️「咔啦雞腿堡買一送一」95元、平均一顆48元有找。
◾️「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」399元。
◾️「雙色轉轉QQ球＋原味蛋撻 x 2＋冰無糖綠茶(小)」79元。

即日起至10月27日加碼限時優惠，單點指定三款人氣經典堡，可享「加10元多一件」吮指嫩雞蛋堡（數量有限，售完為止）：
◾️咔啦雞腿堡「優惠代碼40687」單點價95元
◾️青花椒咔啦雞腿堡「優惠代碼40688」單點價105元
◾️花生熔岩咔啦雞腿堡「優惠代碼40689」單點價127元

頂呱呱：地瓜薯條買一送一！
頂呱呱表示，週三會員日，今10月15日頂呱呱全台門市開吃「地瓜薯條買一送一」特價65元（原價130元）。提醒大家，桃園機場、松山機場門市除外；免費加入會員就能手刀領取優惠券。

▲93軍人節優惠爽吃「拿坡里買一送一」！明9月週年慶「大披薩、5塊炸雞桶」199元，對中身分證名字1元喝可樂。肯德基炸翻星期三「蛋撻買一送一」優惠券開搶。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里慶祝萬聖節適逢光復節連假，四大速食優惠開吃。（圖／三商餐飲提供）
拿坡里：披薩買一送一！炸雞下殺6.1折　MINI餐8折
歡慶10月光復節連假，拿坡里即日起至11月3日推出「萬聖炸翻天」內用或外帶四大優惠活動，：

◾️大披薩「買一送ㄧ」！爽吃新品金賞烏魚子大披薩、濃起司五重派對半價優惠。

◾️炸雞「買4送4」！買4塊炸雞「免費送青花椒烤雞翅4支」特惠價260元（原價520元）。

◾️四塊炸雞下殺6.1折！「四塊炸雞」特惠價159元（原價260元，可選原味或換烤雞、也可加價升級雞腿）

◾️MINI系列餐點全面8折！
A組「Mini披薩＋迷你瓶裝飲料＋現炸脆薯或起酥紅豆派」特價120元（原價150元）
B組「Mini披薩＋迷你瓶裝飲料＋香酥雞塊」特價128元（原價160元）
C組「Mini披薩＋迷你瓶裝飲料＋香草烤雞翅」特價136元（原價170元）
D組「Mini披薩＋迷你瓶裝飲料＋二塊炸雞」特價144元（原價180元）

資料來源：肯德基頂呱呱拿坡里

