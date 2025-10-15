我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選舉倒數3天，近日支持候選人郝龍斌的前中廣董事長趙少康直指遭「中共介選」。對此，新北市長侯友宜今（15）日表示，如果真的有這種事情，這是大家都沒辦法接受的，他認為選舉過程應是君子之爭、公平的競爭，這才是大家能夠接受的。侯友宜今天主持市政會議，被問及怎麼看國民黨主席選舉將於18日投票，但是近期傳出中共介選，支持特定的候選人，連趙少康都出面指控，呼籲中國官方制止介選的行為？侯友宜直言，如果真的有這種事情，這是大家都沒辦法接受的，他認為選舉過程應是君子之爭、公平的競爭，這才是大家能夠接受的。另外，對於南投縣副議長潘一全表態支持候選人鄭麗文，更揚言如果郝龍斌當選就該退黨了。對此，侯友宜表示，政治最重要是要找出一個溫和、理性、穩定的人，黨主席候選人說明對黨的方向跟理念，由黨員來做決定。侯友宜強調，一定要以國家為目標、方向，是全民所期待且能夠接受的，大家往這個方向來做，國家永遠擺第一，候選人說明黨的理念跟想法，讓內部的黨員來找出一個最適合且國家引領走向的人才，這才是目標。