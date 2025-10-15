我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方到場後，發現59歲的徐男有吸食強力膠、意識不清及裸露生殖器的情形。（圖／翻攝畫面）

台北車站9日才爆出有一名通緝犯強拉喝醉倒地的女子，拖其至牆壁性侵遭逮，引發外界關注。怎料，才事隔不到一週的時間，昨（14日）台北市松山區又傳出有一名女子去倒垃圾時，遭到一名陌生的街友從身後靠近，而後抓住女子的手腕欲對其猥褻，所幸路過民眾上前阻止。警方獲報到場後，發現男子吸食強力膠且有裸露生殖器的行為，依強制猥褻、強制罪等罪嫌移送偵辦。據了解，這起事件發生在昨（14日）22時於台北市松山區附近，一名女子深夜返家後外出丟棄垃圾，59歲的徐姓男子見狀後尾隨其身後，女子驚覺不對勁轉身查看，沒想到徐男竟直接從後方抓住女子的手，甚至一度將自己的褲子脫下，讓她嚇得放聲尖叫，雙方發生拉扯衝突。路過民眾發現後上前阻止並協助報警，警方獲報到場後，確認女子無明顯外傷。至於涉案的徐男現場有吸食強力膠、意識不清及裸露生殖器的情形，全案涉及強制猥褻、強制罪、公然猥褻、性騷擾防治法、社維法等罪，移送台北地檢察署偵辦。對此，松山分局強調，將於周邊加強巡守及可疑人事物盤查，以維轄區治安平穩，並呼籲民眾若發現可疑請立即報案，共同維護公眾安全。