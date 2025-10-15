我是廣告 請繼續往下閱讀

烏山頭水庫光電案爭議延燒，國民黨立委陳菁徽再揭高雄鳳山水庫同樣設有光電板，高市府急忙回應，強調案子是在前市長韓國瑜任內同意籌設。對此，陳菁徽反駁指出，從2018年陳菊任內招標、2020年陳其邁任內啟用，全案橫跨三任市長，現在又找韓國瑜出來背鍋，根本就是韓維拉。陳菁徽表示，有時候真的會出現錯覺，以為韓國瑜還是高雄市長，因為所有的鍋，韓都要背，時不時被民進黨拿出來救援，根本就是韓維拉。不論是鳳山水庫，又或者全台灣各地的山河農田，都鋪滿了光電板，只為補足錯誤能源政策「非核家園」的電力缺口。陳菁徽續指，民進黨全面執政下，滿山滿海還有水庫都是光電板，而且中央法規過度寬鬆，漏洞百出，許多自然環境裝設光電板都是免環評。所以當高雄市政府拿出一紙公文，就將鳳山水庫光電板的責任全推給韓國瑜前市長時，真的讓人啼笑皆非，覺得高雄市政府、陳其邁市長真的沒招了，只差沒有叫所有局處的臉書粉專幫忙宣傳分享。陳菁徽進一步說明，整個事件的真相是，首先，鳳山水庫太陽光電廠的招標案日期為107年4月19日，開標時間則是同年5月30日，為陳菊任內；並且根據鳳山水庫太陽能光電場的始建時間為2020年8月24日，啟用日期為同年12月21日，為陳其邁任內。「簡單說，招標是民進黨的陳菊市長，啟用是民進黨的陳其邁市長，怎麼全部都推給韓國瑜前市長呢？如果這不是甩鍋，那什麼是甩鍋？」陳菁徽直言，再者，錯誤能源政策，本來就是全面執政的民進黨中央政府應該負起全責。審計部在108年度針對「太陽光電第四期計畫」之執行情形提出相關建議，包含未能充分了解當地民眾、地方政府等民情，並且中央未建立起環境檢核相關機制與民眾參與溝通平台等，都是必須改善之問題。陳菁徽提到，近期環境部彭啟明部長也表示，將會研擬浮動式光電板納入環評，這都表示浮動式太陽光電對於環境確實造成的一定的衝擊。正因為人民關心環境，民意代表就需要為民發聲。連民進黨台南的陳亭妃委員，也在昨天質詢經濟部時詢問水庫光電板亂象，並獲得經濟部長承諾「只要地方政府不同意，就絕對不會核准任何光電執照」。最後，陳菁徽也強調，如今中央政府有這樣的宣示，呼籲高雄市府可以拿出堅定的態度與行動，不要再讓太陽能光電板破壞高雄的環境。這件事情，只有現任的陳其邁高雄市長可以做！可以從從容容，游刃有餘的做好，可別匆匆忙忙，連滾帶爬的拖，然後最後又找韓國瑜院長出來背鍋阿！