▲近日竹北市一間幼兒園發生女嬰溺斃意外。（圖／民眾提供）

新竹縣竹北市一家幼兒園附設托嬰中心，10月8日上午發生幼兒溺斃意外！一名年僅1歲半的女嬰，在戶外活動時意外失足，掉入園內約20公分深的生態池溺斃，過了近20分鐘左右，別班老師清點人數時才驚覺有異，最終在生態池內發現已無呼吸心跳的女嬰，經搶救仍不幸身亡。據了解， 8日上午11時許，幼教老師帶著9名幼兒在園區內進行戶外活動，一名年僅歲半的女嬰，疑似因好奇觀察水面時，不慎失足掉落生態池內，當下老師未及時發現，直到別班老師清點人數時才察覺異狀，根據《TVBS新聞網》報導，女嬰落水後，整整20分鐘才被老師發現，循線搜尋竟在生態池發現女嬰，然而孩子早已失去呼吸心跳。案經檢警相驗後，初步研判為意外溺斃窒息死亡，排除外力介入，但因生態池柵欄約50公分、水池深約20公分，監視器有死角，拍不到女童掉落水池的過程，相關責任仍待釐清。新竹縣政府相關單位會針對園區進行調查，確認安全設施及管理流程是否存在疏漏；社會處也要求托嬰中心開家長說明會闡述狀況，不得再收入新生，並協助有轉托需求的家長將孩子送至臨近托嬰中心。新竹地檢署表示，案發過後犯罪被害人保護協會新竹分會也同時啟動被害人保護，以及一路相伴服務，提供被害人家屬相關法律支援與心理輔導，檢方將持續深入釐清死因，並蒐集、分析相關事證，以查明真相，維護社會公平與正義。