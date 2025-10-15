我是廣告 請繼續往下閱讀

▲館長受訪時嗆總統賴清德：「你不要當總統，乾脆去當網軍好了！」（圖／NOWNEWS攝影中心）

網紅館長（陳之漢）5日在直播時針對台灣政治生態做出評論時，竟直接在鏡頭前驚吐：「把賴清德狗頭斬下來」、「兄弟我等你，我日也思夜也思」等語，脫序言論引發爭議。而刑事局認定已涉犯煽惑他人犯罪及恐嚇危害安全罪，寄發通知書要求館長至刑事局進行說明。今（15日）下午館長現身刑事局，受訪時忍不住嗆總統賴清德：「乾脆去當網軍！」館長今（15日）下午現身刑事局，一下車就有不少支持者向他打氣，館長受訪時表示，從事發到到現在辦案速度相當快，且一般都會在派出所做筆錄，「他硬要我到刑事局！好怕！我好怕喔！」他強調，事實並不是外界所言，更忍不住嗆賴清德：「你不要當總統，你乾脆去當網軍好了。」館長強調，自己當時不是轉述而是和網友在對講，表示那些網友不斷在他的直播洗版「武統台灣」、「斬首行動」等，「我真的受不了才回的。」表示所有的直播以及留言都還在，「如果你不服可以自己去看。」而館長於刑事局說明完後，隨後便要到新北地檢署複訊，「你有看過這種辦案效率嗎？你有看過哪一個恐嚇罪是這樣辦的？」他表示，自己只有帶一個律師到現場，對於所做的行為坦蕩蕩，「煽動他人犯罪？我有本事叫解防軍來打台灣嗎？這叫恐嚇嗎？」甚至提起5年前的槍擊案，不滿主嫌被判無罪在外逍遙，怒喊：「我差點沒命，我的彈孔都還在！」