一早被錢砸醒！今（15）日是台股ETF股利發放高峰日，統計共11檔ETF發放161.72億元現金股利，預計將有297.21萬投資人受益，其中年化配息率10.19%最高的00919一次可拿到7887元最多，預計有逾133萬位受益人加薪最有感。今日總計包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、復華台灣科技優息（00929）、凱基優選高股息30（00915）、野村臺灣新科技50（00935）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、第一金工業30（00728）、凱基台灣AI50（00952）、野村趨勢動能高息（00944）共11檔台股ETF發放161.72億元現金股利，預計297萬100位投資人受益。ETF理財達人表示，台股ETF投資主題多樣化，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人，其中採預測殖利率選取成分股的高股息ETF，特別值得投資人留意。以00919為例，配息頻率採取3、6、9、12月每季配息， 成立以來連續10次年化配息率都超過10%，更能滿足投資人打造穩定現金流的需求，因此深受許多投資人、存股族的喜愛。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進一張，一年可以買進12張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數越來越多。另外，展望台股後市，謝明志認為，應著重企業長期競爭優勢的重點，大盤融資金額已逐步回升至2800億水準，預期融資金額回到3000億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取穩健持股布局，不過台股後市不看淡，降息循環啟動，金融股預期可受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。