Kiton 來自Italy Naplas（義大利．那不勒斯）鄰近的小鎮 Arzano（阿爾扎諾），Naplas 是Italy古老剪裁傳統的聖地，Kiton自1968年創立以來，堅持手工打造，每日不斷精進更新，深深地傳遞著對服飾深沉的愛。從過去只是一間服飾工作坊，近20年間，已蛻變成頗具規模的全球知名品牌，從Naplas走向全球，為世人展現獨特的創意魅力。針、線、剪刀，裁縫師利用這些永恆的工具，賦予每一件服飾獨特且唯一的生命，完美的匠心執著、精湛的剪裁技藝，一絲不苟，確保每一個細節、每一件作品、讓每一次體驗皆臻於至高無上之境。品牌核心理念始終如一：the best of the best +1 最好中的頂級選擇，沒有之一，也與Kiton “I”上的紅點象徵著通往奢華時尚世界的啟動按鈕，同時寓意著太陽、力量與豐沛的活力。整體設計以醒目的襯線字體，搭配經典的黑、紅、白配色，透露著對生活精緻、優雅的風韻。Kiton千禧年後，高瞻遠矚設立了高級訂製服學院，為卓越剪裁注入新生。品牌展望未來，將持續傳承精湛技藝，同時擁抱創新與實驗精神。2021年，家族第二代承繼創始人Ciro Paone先生的道德與創業遺產，以技術革新與剪裁實驗重塑品牌價值。「對美的熱愛，代代相傳」是Kiton的核心。Ciro Paone深知精湛剪裁源於日復一日的精進與手工技藝的累積，因此他將對美的熱情和對細節的執著，廣傳給每一位員工，使之成為知識的守護者與傳承者。Kiton深信，企業基石在於文化、技能與熱情。透過學院培育人才，確保員工在尊重與平等的環境中發展，尤其重視且支持性別平等。品牌精神本質上即為永續，手工製程對環境影響極微。Kiton積極選用環保材質，研發可分解紗線，並承諾透過修復服務、環保包裝、太陽能系統及環境永續部門，為地球獻上一份優雅而深遠的貢獻。現今，Kiton在義大利坐擁5家工廠與800名以上員工，其中一半以上為工匠，將精湛工藝結合有效的分銷系統持續成長，於全球擁有超過60家旗艦店，在台北也設置兩家門市據點，2025/26 秋冬系列已悄然掀開篇章，此系列透過細緻布料、結合具有豐富層次的色彩運用與設計，每一件作品都是藝術，值得珍藏，除了過往大家所熟稔的男裝系列外，本季女裝獨特創意魅力也值得您的細細品味。秋冬女裝系列為充滿閱歷、熱愛藝術與美的女性而生。本系列以「生活精髓的收藏家」為靈感出發，融合了對美的崇拜與文化價值，展現多變的設計靈魂，源於細緻的布料與色彩研究。色彩的運用，從丹寧藍、亮片藍、米咖棕、森林綠到繡紅印花，營造出豐富層次。經典黑白與復古色調交織，散發永恆優雅；同時，在服裝的實用性也相當講究，剪裁與面料能輕鬆適應各種場合，同時不失Kiton品牌獨有的格調與精緻。配飾方面，經典的柔軟皮革手提包與麂皮質感的包款能為穿著搭配加入高雅藝術格調。鞋款系列涵蓋運動鞋、靴子及高跟鞋，設計皆以經久不衰的色調與圖案為主，旨在打造一個既能體現自我身份又能與真實和諧共處的衣櫥。Kiton所描繪的紳士典範，一位品味卓絕、格調高雅的智者，無需浮誇便能引人注目，在美學與文化感知的交織中泰然自若。他不僅遊歷世界標誌性地點，更懂得涵養其獨特文化，深知無論身處何處，都能融入一種反映真實藝術的生活方式。Kiton服裝能隨之遊走任何場合，從閒暇到商務，從晚宴到聚會，皆以簡約風範呈現。全新系列完美體現義大利剪裁的精髓，連最微小細節也精雕細琢，從袖口到拉鍊，皆有其意義。Kiton追求的，不僅是表面的美感，更是與真實、豐富且有意義的生活和諧共處，著重保存與昇華。色彩創新低調而優雅，選用Barbera羊毛廠的精選紗線，布料與圖案的巧妙組合，展現優雅與活力並存。服飾輕盈實用，每件單品都訴說著故事，引領著永恆精緻的光芒。Kiton為一位深知所求、勇於探索的男士而生，美是持續發現與成長的旅程，無需華麗框架，本身即傑作。台北文華東方酒店-文華精品1F｜ 02-2545-3688台北晶華酒店-麗晶精品B1｜ 02-2521-6115