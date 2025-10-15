我是廣告 請繼續往下閱讀

統一翻轉布丁爆負評！老饕「2吃法」救了整杯

▲7-11限時推出的統一翻轉布丁終於正式開賣，但不少網友開箱後卻爆發負評，認為口感太像果凍，與布丁口感相差甚遠，且甜度也有調降，讓許多人感到失望，網路上滅火文相當多。（圖／7-ELEVEN提供）

建議可以在品嘗時「加入1顆奶球」，對於不是螞蟻人來說可以中和掉黑糖甜分，口感也好上不少

可以將翻轉布丁拿進冰箱冷凍做成「布丁冰」，但該吃法不適合平常沒在吃甜食的人，「年輕人可嚐鮮，味道你們一定驚豔」。

▲有老饕建議將翻轉布丁拿進冰箱冷凍，做成「布丁冰」，但該吃法不適合平常沒在吃甜食的人。（圖／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

統一翻轉布丁口感被嫌棄！真實口感曝光：7-11早打預防針

但針對口感與外觀部分，有民眾向《NOWNEWS》透露「不是想像中的樣子」，黑色焦糖如同仙草凍，沒有以往底部絲滑感，口感也和燒仙草類似，還是支持童年原版一般布丁。

7-11在廣告文宣上有特別提到「上層焦糖風味凍、下層布丁風味醬」，強調連口感部分也翻轉，並非是指原版「焦糖醬」換上來

▲7-11統一翻轉布丁主打「上層焦糖風味凍、下層布丁風味醬」，口感部分與一般布丁有所不同。（圖／7-ELEVEN提供）

統一翻轉布丁還是買不到！店員推薦「1時段」可搶

由於翻轉布丁屬於限量，全台灣一間門市配額才10幾個，初期若想買到根本是「難上加難」，指出數量少根本無法零售，就算有預訂也不一定會排得到

翻轉布丁通常會與二配鮮食一同到店內，以自身門市為例，會於下午2時才進貨

▲7-11統一翻轉布丁口味部分引發負評，仍有許多人瘋搶，但部分門市推出預購制度，加上因為限量關係十分難取得。（圖／7-ELEVEN提供）

🟡7-11「統一翻轉布丁」相關資訊

