2026縣市長選舉逼近，民進黨將在年底進行初選，對此綠委林俊憲今（15）日找來金曲歌王謝銘祐量身打造競選歌曲《憲予你》，並召開記者會首度公開。對手陳亭妃也不遑多讓，說自己這首競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，「我等了8年，終於可以呈現在大家面前」。林俊憲今日邀請謝銘祐召開記者會，公布競選歌曲《憲予你》，更是首次專門為政治人物寫歌。謝銘祐強調，深信林俊憲能帶給台南更好的未來，不僅是為林俊憲而做，也是寫給家鄉台南的一封「家書」，《憲予你》就是「獻」給所有台南市民。而陳亭妃不遑多讓，表示，自己的競選歌曲《風吹風吹台南起妃》等了8年，終於可以呈現在大家的面前，蹲點台南37區8年，這首競選歌曲蹲點8年，用女性顧家、疼家、愛家的心來顧台南這個家。陳亭妃表示，這首競選歌曲，從旋律到歌詞，描繪的不是華麗口號，而是台南人的日常。春天、夏天、秋天、冬天，一年四季的風，吹拂著嘉南平原、吹過巷弄老厝，也吹進每一位台南人的心，這首歌就像一位女性的輕聲呼喚「愛看顧這個家」，那也是從政始終如一的信念。陳亭妃表示，用女性的細膩與柔軟，「顧家、疼家、愛家的心」一步一腳印地守護這座城市，從托育到長照，從教育到防災，從文化保存到城市再生，陳亭妃始終相信，政治不是權力的角力，而是把城市當成家、把市民當成家人。陳亭妃說，蹲點8年、準備8年，就是希望能與台南攜手守護台南，自己走進每一個社區、每一個市場、每一個長輩的家，不只是傾聽民意，更是為了讓台南的每一個角落都被看見、被照顧。最後強調，「台南是自己一生的牽手，這個家，我會堅持守護」。