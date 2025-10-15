我是廣告 請繼續往下閱讀

女星小S（徐熙娣）上月底被拍到和17歲的二女兒Lily許韶恩出沒在信義區，到一家影院的高檔影廳看電影，一旁同行的還有一名高帥年輕男子，被猜測是許韶恩的男朋友。對此，小S經紀人今（15）日出面回應，表示該名男子是公司同事，強調只是烏龍一場，更笑曝同事「鞋子有增高」，所以看起來才與Lily很般配。小S即將在金鐘獎上復出演藝圈，現況引人關注，她上個月底被拍到和許韶恩在信義區看電影，還與一名同行的年輕男子有說有笑，該男子身穿白衣、戴著黑色帽子，跟許韶恩當天的穿搭一致，看起來像是情侶裝，因此被誤會是許韶恩男友。對此，據《CTWANT》報導，經紀人否認許韶恩交男友一事，而現年17歲的許韶恩還是高中生，她從小就熱愛畫畫，今年6月還辦了自己的首個個人畫展，當時小S也有低調現身支持，許韶恩9成以上的畫作也都順利售出，粗估成交金額破百萬，可見許韶恩是相當有才華的星二代。許韶恩目前也是半隻腳踏入演藝圈，曾拍過鼓鼓歌曲〈他一定喜歡你〉的MV，也接下多個彩妝、保養品代言，全身上下充滿星味的她，還跟著小S拍過許多時尚雜誌照片，IG有71萬粉絲追蹤，將來有沒有機會正式出道當藝人，外界都很期待。